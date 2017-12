Rekordliels dalībnieku skaits apmeklē “Panākumu Skola" semināru

Atslēgvārdi seminārs | panakumu skola

Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”, norisinājās “Panākumu Skola" seminārs zinātkāriem un motivētiem jauniešiem, vienuviet pulcējot 160 apmeklētājus.

“Esam priecīgi, ka Coca-Cola, domā par to kā sniegt papildu zināšanas jauniešiem, daloties veiksmes un neveiksmes stāstos, veidojot interesantus uzdevumus, un motivējot cilvēkus jauniem darbiem arī šeit Liepājā. Šādi semināri ir ne tikai laba pieredze, kur smelties idejas un motivāciju kaut ko uzsākt, bet arī atgādinājums, ka ikviens no mums var sasniegt kaut ko vairāk, vajag tikai darīt,” tā par semināru, izteicās vieni no dzīves pieredzējušākajiem apmeklētājiem Agnese un Jānis.

Liepājnieks, rallija “Kurzeme” organizators, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks, Uldis Hmieļevskis, kurš atklāja semināru, jauniešiem atgādināja, ka nav jābaidās uzdrīkstēties un, lai sasniegtu savus mērķus, ir jāizkāpj no savas komforta zonas. “Tieši Liepājas pilsētai panākumi piestāv vislabāk. Mums ir daudz mērķtiecīgi, zinātkāri, idejām bagāti, un uz panākumiem orientēti cilvēki. Savā ceļā uz karjeras veidošanu aicinu jauniešus uzdrīkstēties izzināt jaunas sfēras, jo pieredze ir tā, kas bagātina un veido mūsu personības. Visiem klātesošajiem novēlu trīs lietas: nebaidīties sapņot, būt gataviem neveiksmēm un vienkārši darīt!”

Jauniešu vidū, kuri apmeklēja pasākumu bija ne tikai studenti un gados pieredzējušāki apmeklētāji. Uz semināru pēc jaunām zināšanām un padomiem ieradās arī Liepājas 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Elīna. Viņa atzina, ka Rasas Bugavičutes–Pēces un Ernesta Štāla iedvesmojošie stāsti noteikti viņai palīdzēs neapstāties pie pirmajām grūtībām. “Dažkārt ir ļoti grūti saņemties, un ir jāpārvar savs slinkums. Klausoties Rasas un Ernesta uzstāšanos, saprotu, ka tikai darot, patiesi var gūt pieredzi. Neveiksmes ir neizbēgamas, taču ar tām ir jārēķinās. Galvenais, lai pašam patīk tas, ko dari.”

“Uz mani vislielāko iespaidu atstāja Arta Daugina stāsts un pavisam vienkāršs atgādinājums, ka cieņa pret līdzcilvēkiem, darba ētika, spēja pieņemt lēmumus, un pašmotivācija ir veiksmes un panākumu atslēga,” saka Ēriks, kurš semināru apmeklēja, jo vēlas sevi nepārtraukti, pilnveidot, smelties jaunas zināšanas un turpināt attīstīt savas prasmes.

Tāds ir arī “Panākumu Skolas" mērķis – sniegt pamatzināšanas un vērtīgas atziņas ceļā uz sasniegumiem, radot pieredzes bagātu un interesantu vidi, palīdzot gan ar praktiska rakstura padomiem - kā tikt pamanītam mūsdienu darba, tehnoloģiskajā un ekonomiskajā vidē, gan kā izveidot plašu kontaktu loku.

“Panākumu Skola" ir jauna “Coca-Cola HBC" uzsākta iniciatīva visās uzņēmuma pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programma ir izstrādāta, lai veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus un ambīcijas.

“Panākumu Skola" ir Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas Darba devēju konfederācijas kopprojekts, kas Latvijā ar atvērto lekciju semināru Rīgā uzsākās 2017.gada maijā.