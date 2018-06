Rucavas jaunos satiksmes dalībniekus vajā neveiksmes

Atslēgvārdi csdd | jaunie satiksmes dalībnieki | sacensības | fināls | Biķernieki | rucava

Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, jau 25.gadu pēc kārtas CSDD rīko konkursu jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem “Jauno satiksmes dalībnieku forums”. 1.jūnijā Rīgā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, notika konkursa Latvijas fināls, kurā piedalījās labākie no reģioniem, tostarp divas komandas no Rucavas pamatskolas.

CSDD pārstāve Valda Kjaspere, sākoties finālsacensībām, portālam uzsvēra, ka ceturtdaļgadsimta laikā konkurss nopietni audzis, sevišķi dalībnieki no Kurzemes: “Kurzeme augusi ļoti čakli. Visi bērni, kas brauc ikdienā ar velosipēdiem, savus spēkus pamēģinājuši šajās sacensībās. Un daudzi konstatējuši, ka vēl kaut kas jāpiemācās. Jo nepietiek satiksmes noteikumus noskaitīt kā dzejolīti, jāmāk nopietni valdīt pār riteni, jo satiksme kļūst jo dienas jo intensīvāka, pat nedraudzīgāka. Un tad nu velosipēdistam nākas savas zināšanas un prasmes pielietot ik dienas.”

Viņa atzīst, ka tiem, kuri tiek līdz Latvijas finālam, uzdevumi ar katru gadu kļūst aizvien grūtāki: “Meistarība aug gadu no gada, ir dalībnieki, kuri sacensībās piedalās ne pirmo reizi. Līdz ar to bērniem ir interesanti attīstīties. Un, lai tas notiktu, ik gadu domājam jaunus uzdevumus. Un tie pa kripatiņai vien kļūst aizvien sarežģītāki. Jo šodienas satiksmes dalībniekiem ir ļoti labi jāorientējas ne tikai procesā, kas ir tagad, bet jāparedz, kas notiks pēc mirkļa. Tāpēc arī uzdevumi veidoti tā, ka jāmāk situāciju analizēt no daudziem skatu punktiem.”

Bez praktiskās braukšanas pārbaudījumiem un šķēršļu joslas pārvarēšanas jaunajiem velosipēdistiem finālsacensībās vēl bija vairāki citi uzdevumi: “Velosipēdistiem gadās kritieni, un tad nu ir jāmāk sniegt gan sev, gan draugam pirmo palīdzību. Tādēļ ir pārbaudījums, kurā piedāvāsim šīs zināšanas atrādīt tiesnesim. Arī veikt manipulācijas, piemēram, apsaitēt roku vai kāju. Un velosipēds ir jāprot kopt. Velo saimniekam savs transports nevis jānogādā uz darbnīcu, kur tam tiks veikta apkope, bet gan pašam jāprot kopt un remontēt. Jo brauciena laikā, ja, piemēram, nokritīs ķēde, meistara pie rokas nebūs.”

Runājot par mūspuses jaunajiem satiksmes dalībniekiem – Rucavas pamatskolu, no kuras uz finālu vija ieradušās divas komandas: “Zelta zobrati” un “Stiprās riepas”, V.Kjaspere atzina, ka rucavnieki ir stipri un zinoši, bet viņi ne reizi vien neiegūst godalgotās vietas nervozitātes un stresa dēļ.

Rucavnieku skolotāja Daiga Gabrūna, kura jaunos satiksmes dalībniekus gatavo jau vismaz pusotra desmita gadu un kuras audzēkņi finālsacensībās piedalās septīto gadu, V.Kjasperes teiktajam piekrīt: “Augstākā vieta – ceturtā – mums bija divas reizes, tostarp pagājušajā gadā.”

Arī šogad fināls sākās ar stresu: “Dienu pirms finālsacensībām un došanās uz Rīgu saslima viena no mūsu komandas meitenēm, kā dēļ sacensībās viņu aizvieto mūsu trešās komandas labākā braucēja. Uztraukums laikam atbraucis līdzi no Rucavas, ko pirmajā trasē gāja mazliet sliktāk, nekā gribētos.” Skaidrības labad jāpiebilst, ka vienam no sacensību dalībniekiem gadījās kritiens, pēc kura gan mazais censonis nevis izstājās, bet turpināja dalību.

Arī paši rucavnieki atzīst, ka finālsacensību uzdevumi gadu no gada kļūst aizvien sarežģītāki un līdz ar to grūtāki. Renāte no “Zelta Zobratiem” finālsacensībās piedalās jau otro gadu: “Šogad ir grūtāk. Trašu vairāk un tās sarežģītākas.” Lāsma no komandas “Stiprās riepas” gan finālā piedalās pirmo reizi. Viņa teic: “Par reģionālajām kārtām daudz grūtāk. Šķēršļi sarežģītāki.”

Diemžēl prognozes piepildījās. Pirmās divas godalgotās vietas izcīnīja komandas no Baložu vidusskolas. Konkursa 4.kārta - Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensības – septembrī notiks Ungārijā. Turp dosies foruma 3.kārtas sacensību – Latvijas fināla - 1.un 2.vietas komandu dalībnieki. Tātad - baložnieki.

Jāpiebilst, ka rucavnieku komanda – “Zelta zobrati” – šoreiz kopvērtējumā 24 komandu konkurencē ierindojās 13.vietā, bet otra rucavnieku komanda “Stiprās riepas” – 17.vietā.