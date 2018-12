Atslēgvārdi sez | fotokonkurss

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde izsludina fotokonkursu jauniešiem „Vējš, jūra, osta, industrija manā Liepājā valsts 100-gadē”. Iesniegtos darbus vērtēs profesionāla žūrija, bet trīs labākie darbi saņems naudas prēmijas, informē SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece - Kadeģe.

Konkursa mērķis ir iesaistīt jauniešus topošā fotoalbuma “Liepāja – sajūtu šūpolēs” veidošanā, kurā tiek apkopotas fotogrāfijas, kurās atspoguļojas pilsēta, dabas spēks un skaistums , osta, industrija, attīstība, kvalitatīvā dzīves vide, svētki un citas sabiedriskās norises, uzsverot cilvēku mijiedarbībā ar savu pilsētu - darbā, dažādos procesos, svētkos un aktīvā atpūtā.

Darbus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, vērtēs profesionāla Komisija. Komisija vērtēs tehnisko un māksliniecisko kvalitāti, sniedzot vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība un kvalitāte, kā arī darba saturu, sniedzot vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem, katrā no šīm pozīcijām: idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts.

Konkursa uzvarētājs tiks noteikts summējot iegūto punktu skaitu un noteiks 3 godalgoto vietu ieguvējus, kas saņems naudas prēmiju. Visi Komisijas izraudzītie darbi tiks iekļauti fotoalbumā “Liepāja – sajūtu viļņu šūpolēs”, bet darbu autori saņems fotoalbumu pēc tā iznākšanas.

Darbus var iesniegt līdz 5. janvārim, atbilstoši fotokonkursa nolikumam, sūtot uz epastu: fotokonkurss@lsez.lv.