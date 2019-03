Šī gada eksāmens šķitis grūtāks

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieces Sandija (no kreisās) un Diāna var atviegloti uzelpot, jo vakar meitenes nokārtoja gan valsts centralizētā eksāmena angļu valodā rakstu, gan mutvārdu daļu. Savukārt Arnim un Reinim runāšanas daļa priekšā tikai šodien. "Tur jau it kā nav ko gatavoties, bet runāšana noteikti nav eksāmena vieglākā daļa. Stresiņš ir par to, ka tēmas nav zināmas," norāda Arnis.

Atslēgvārdi eksāmeni | valsts pārbaudes darbs | centralizētie eksāmeni | svešvalodas | izglītība

Vakar visā valstī 12. klases skolēniem sākusies eksāmenu sesija. Kā jau ierasts, valsts pārbaudes darbu sērija iesākas ar svešvalodu eksāmeniem, kas norisinās pavasara skolēnu brīvlaikā. Visu atlikušo nedēļu jaunieši arī Liepājas skolās kārtos centralizētos eksāmenus angļu, krievu, vācu un franču valodā.

"Pagājušā gada eksāmens, ko pildījām stundās, noteikti bija vieglāks," teju vienbalsīgi nosaka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vidusskolēni neilgi pēc tam, kad beiguši kārtot angļu valodas eksāmena rakstu daļu. Kā vērtējami šī gada valsts pārbaudes darbu uzdevumi? "Bija tā – vidēji. Ne ļoti grūti, bet arī ne pārāk viegli – tas jau būtu aizdomīgi," saka Adrians. "Tiešām salīdzinoši grūts pasākums," pēc pārdomu brīža komentē Arnis.

Eksāmena rakstu daļa sastāv no vairāku veidu uzdevumiem, kas pārbauda skolēnu māku lasīt un izprast tekstu, klausīties un izdarīt secinājumus, kā arī pašam izpausties valodā, rakstot eseju un e-pasta vēstuli. "Man šķiet, ka rakstot eseju, baigi nogāju no tēmas, sākumā nepadomāju," analizē Aleksandrs. Esejas tēma bijusi par to, kā kritiski izvērtēt internetā lasīto saturu un kā norāda skolēns Reinis, tā šķitusi pārāk vispārīga, tāpēc arī bijis grūti strukturēt tekstu. Tāpat, pēc viņa domām, sarežģīta bijusi klausīšanās daļa – vietām valoda likusies pavisam nesaprotama. "Otrajā uzdevumā bija jāraksta e-pasta vēstule draugam, kurš grib izstāties no studijām, un jāpārliecina, kāpēc to nevajag darīt," pastāsta Adrians.

Savukārt pēc skolnieces Sandijas domām, sarežģīta bijusi arī lasīšanas daļa. "Lasāmajos tekstos bija daudz specifisku terminu, bet nezinu, varbūt man tikai tā likās," meitene prāto.

Lai arī rakstu daļa jauniešiem aiz muguras, satraukums nav mitējies, jo priekšā vēl daudziem skolēniem ir eksāmena mutvārdu daļa, kas visā valstī notiks gan šodien, gan rīt. "Kurzemes Vārda" sastaptajām Sandijai un Diānai tas jau ir aiz muguras, taču Arnis, Reinis, Adrians un Aleksandrs prasmi izteikties angļu mēlē demonstrēs tikai šodien. "Tur jau it kā nav ko gatavoties, bet runāšana noteikti nav eksāmena vieglākā daļa. Stresiņš ir par to, ka tēmas nav zināmas," norāda Arnis. Viņam piekrīt arī Sandija: "Lielāks satraukums ir tāpēc, ka nav tik daudz iespēju apdomāties. Bažas rada arī tas, vai zināšu kaut ko par konkrēto tēmu – ja nu jāsauc kādi fakti, piemēram, par politiku."

Šodiena, paralēli angļu valodas eksāmena mutvārdu daļai, norisinās arī vācu valodas eksāmena rakstu un mutvārdu uzdevumi. Rīt un parīt notiks krievu valodas eksāmens, tāpat piektdien jaunieši, kas to izvēlējušies, varēs apliecināt spēkus franču valodas apguvē.