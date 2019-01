Skolās sācies pilsētas un valsts mācību olimpiāžu laiks

Atslēgvārdi olimpiādes | skolēni | izglītība

Janvārī Liepājas skolās sācies aktīvākais pilsētas mācību olimpiāžu laiks – šajā mācību gadā zinošākajiem skolēniem no katra skolas ir iespēja piedalīties pavisam 19 pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs 36 klašu grupās, savukārt uzvarētāji tālāk tiek izvirzīti dalībai Kurzemes reģiona, valsts un starptautiskās olimpiādēs, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Deviņas no olimpiādēm šajā mācību gadā notiek tiešsaistē, kad skolēni uzdevumus pilda internetā un olimpiāde tiek pārraudzīta, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni. Organizējot olimpiādes tiešsaistē, tiek panākta vienota norise visiem tās dalībniekiem vienlaicīgi, kā arī tiek nodrošināta objektīvāka olimpiādes rezultātu vērtēšana.

Lielākais dalībnieku skaits līdz šim bijis fizikas olimpiādē - 86. Godalgotās vietas pilsētas mērogā šobrīd visvairāk guvuši skolēni no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (20), Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas (16), A. Puškina Liepājas 2. vidusskolas (12).

Uz valsts olimpiādēm jau uzaicināti 17 Liepājas skolēni, visvairāk – franču valodā (8) un informātikā (4). Lai gan frančuu valoda Liepājas skolās ir izvēles priekšmets, interese par to pēdējo gadu laikā ir arvien lielāka. Savukārt informātikas olimpiādes finālā tiesības piedalīties ieguvuši trīs pārstāvji no Liepājas 1. Valsts ģimnāzijas un viens – no J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas.

Liepājā šogad notiks arī trīs Latvijas atklātās olimpiādes fizikā, ķīmijā un matemātikā, kurās zināšanām mērosies skolēni no visas Kurzemes.

Pagājušā gada beigās jau notika olimpiādes svešvalodās, valsts valodā 5., 6. un 7.- 8. klasēm, kā arī bioloģijā. Janvārī notikušas olimpiādes latviešu valodā 8.-9. klasēm, filozofijā, fizikā, vēsturē un informātikā. Šomēnes vēl priekšā latviešu valodas olimpiāde 11.-12. klasēm, krievu valodā kā svešvalodā 8.-9. klasēm un krievu valodā mazākumtautību skolām.

Februārī notiks olimpiāde angļu valodā 6. un 8. klasēm, vācu valodā 8. klasei, matemātikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, vizuālā mākslā, mājturībā, vizuālā mākslā un mūzikā. Olimpiādes noslēgsies ar pārbaudījumu valsts valodā 10. aprīlī.

Pēc Valsts izglītības satura centra sniegtajiem datiem uz Latvijas mēroga olimpiādēm izvirzīti: