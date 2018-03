Skolēni kļūst par “Mūzikas dzīves pavēlniekiem”

Atslēgvārdi 8.vidusskola | skolēni | projekts | mūzikas dzīves pavēlnieks

“Es tik sen jau gribēju pamēģināt! Es mācīšos spēlēt ģitāru! Redzēji, cik labi man sanāca spēlēt bungas? Man ļoti patika!” Ar šādiem un līdzīgiem bērnu citātiem vakar tika pieskandināta Liepājas 8. vidusskola, kur sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi notika pasākums „Mūzikas dzīves pavēlnieks” visiem Liepājas vispārizglītojošo skolu 4.un 5. klases skolēniem.

“Tā kā marts Liepājā karjeras jomā ir mūzikas mēnesis, tapa ideja veicināt skolēnu interesi par mūziķa, dziedātāja, dīdžeja profesijām un iepazīstināt skolēnus ar viņu darbu un prasmēm, nepieciešamo tehniku,” portālam pastāstīja skolas karjeras konsultante Dina Brence.

Pasākums notika brīvā un radošā veidā ar meistardarbnīcām “Es gribu būt bundzinieks” un “Es gribu būt ģitārists”, kas notika kopā ar profesionāļiem no “Pop/Rok” skolas – pasniedzēji sniedza demonstrējumus un tad palīdzēja bērniem apgūt nelielu daļu no bungu un ģitāras spēles, ko skolēni darīja ar sajūsmu. Daudzi atzina, ka sen jau ir par to sapņojuši.

Grupa “Transdecdentālē” un mūziķis Raivis Bružis nodrošināja meistardarbnīcu “Es gribu spēlēt sitamos instrumentus”, kur ne vien bērnus apmācīja, bet arī iepazīstināja ar pavisam jauniem instrumentiem.

Savukārt DJ Mārcis Grīnbarts ar meistardarbnīcu “Es gribu būt DJ” zinātkāros skolēnus iepazīstināja ar visu nepieciešamo tehniku un dažādiem laba dīdžeja “knifiņus”, interesantus piedzīvojumus. Tāpat dīdzējs veicināja jauniešu erudīciju ar dažādiem jautājumiem par mūzikas pasauli un, demonstrējot mūzikas hītus, lika izlocīt kājas visai skolai.

Pasākums tika noslēgts ar meistardarbnīcu kopā ar televīzijas šova “OKartes skatuve” dalībnieka, dziedātāja, multimākslinieka Kašera karjeras izaugsmes stāstu un darbošanos kopā ar skolēniem. Viņš dalījās pieredzē par dzīvi pirms un pēc nokļūšanas televīzijā un atpazīstamības rašanos, par videoklipu filmēšanu un to izmaksām Latvijā. Stāstīja par dažādām nodarbībām, ko apmeklē mūziķi, lai pārvarētu stresu, lai prastu labi uzstāties, kustēties un arī bērniem iemācīja, kā to izdarīt.

“Prieks redzēt bērnus smaidām un ar prieku apgūstam ko jaunu,” atzīst eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska. “Mēs strādājam, lai bērni iepazītu dažādas karjeras jomas un būtu vēl daudzi lieliski pasākumi!“