Sniedz iespēju kļūt par profesionālu mūziķi

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) 4. kursa klarnetes spēles audzēknei Madarai Ozoliņai Liepājas uzņēmums “GI Termināls” piešķīra ziedojumu 1000 eiro apmērā, lai audzēkne varētu uzsākt profesionāla mūziķa karjeru, turpinot mācības Mūzikas akadēmijā, portālam ziņoja PIKC LMMDV direktore Inga Auziņa.

“Visus šos gadus, kopš spēlēju klarneti, es izmantoju dažādus skolas instrumentus un, absolvējot skolu, jau zināju, ka man pašai būs jāiegādājas instruments, kuru es varētu saukt par savu. Tas nozīmē, ka ar instrumentu ir jāsadraudzējas, jāsajūt saikne ar to, lai darba rezultātā veidotos brīnišķīgs skanējums. Instrumenta izvēle reizēm ir ļoti garš un grūts process, var plauktā stāvēt izcils instruments un nebūt saderīgs ar Tevi un Tavu spēli. Šobrīd man ir izdevies atrast īpašu instrumentu un tā skanējums man jau tagad ļoti patīk,” iespaidos dalās Madara Ozoliņa.

LMMDV audzēkne Madara Ozoliņa ziedojumu saņēma, izvērtējot sekmes, vairāku konkursu rezultātus un arī to, vai viņai ir savs vai skolas instruments. No šiem aspektiem ir atkarīgs vai audzēknis var turpināt mācības Mūzikas akadēmijā. Jāpiebilst, ka Madara nāk no daudzbērnu ģimenes.

“Tagad man priekšā gaidāms smags darbs vasaras garumā, lai iespēlētu instrumentu un sadraudzētos ar to, bet es jau tagad jūtu, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Protams, ka šis nebūs mans vienīgais instruments dzīvē, bet jau tagad tas ir īpašs. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka novērtē manu darbu,” pateicību izsaka Madara Ozoliņa.