Sociālais dienests rīko bezmaksas vasaras nometnes bērniem

Atslēgvārdi sociālais dienests | nometnes | bērni

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šovasar rīkos divas bezmaksas dienas nometnes aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem ar invaliditāti un bērniem no ģimenēm, kuras savu problēmu risināšanā sadarbojas ar sociālajiem darbiniekiem. Pavisam nometnēs iesaistīti 40 bērni, informē Liepājas pilsētas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

No 1. līdz 19.jūlijam bezmaksas dienas nometnē Liepājas Centra sākumskolā piedalīsies 20 aizbildnībā esoši bērni un bērni no ģimenēm, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā darbinieka atbalstu un līdzdarbojas.

Bērni nometnē katru dienu no pulksten 9 līdz 16 darbosies kopā ar pedagogiem, interesantā veidā iepazīstot pilsētvidi, dabu, dodoties tūrisma takās un fiziskās aktivitātes apvienojot ar veselīgu atpūtu. Nometnes dalībnieki strādās arī radoši, rīkojot savu darbu izstādes, dosies uz Dzintara Boulingu, tiksies ar ielu vingrotājiem, atklājot daudz jauna un uzkrājot pozitīvās emocijas. Katra diena veltīta savai tematikai, piemēram, Ģimenes dienā bērni noskatīties ģimenes filmu un kopā ar vecākiem gatavos savas ģimenes ģerboņus. Arī nometnes noslēguma pasākums plānots kopā ar vecākiem, apkopojot nometnē gūtās atziņas.

Nometne bērniem ar invaliditāti vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem notiks Liepājas speciālā internātpamatskolā, Klaipēdas ielā 94 no 17.jūnija līdz 8.jūlijam. Nometnē no pulksten 9 līdz 16 darbosies 20 bērni.

Nometnē plānotas dažādas fiziskās un radošās nodarbības, ekskursijas un citas aktivitātes, atbilstoši nometnes programmai.

Sociālā dienesta bērnu vasaras dienas nometņu rīkošanai 2019.gadā no pašvaldības budžeta piešķirti 16 500 eiro.