Studenti izstāda darbus no pārstrādāta papīra

Atslēgvārdi liepajas universitāte | papīrs | izstāde

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studenti, kuri nodarbībās laborantes Laines Kinstleres vadībā strādā jaunizveidotajā papīra reciklēšanas (pārstrādes) laboratorijā, ir izveidojuši izstādi “Viss no pārstrādāta biroja papīra”, vēsta Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktore Lilita Ābele uzsver: “Gribu atzīmēt, ka neviens no mūsu studentiem nav mākslinieks, bet darbi ir baudāmi. To visu var atkārtot mājās, veidojot Ziemassvētku apsveikumus un citas lietas, kā arī dažādos veidos dot otro dzīvi papīram, kas palicis pāri.”

Tā kā papīra reciklēšanas laboratorija Liepājas Universitātē darbojas tikai no septembra, tiks meklēts labākais veids, lai pārstrādātu to biroja papīru, kas tiek izmantots universitātē. Līdz ar to universitāte meklē ceļus zaļākam dzīvesveidam un godam nes pie ēkas plīvojošo Zaļo karogu, kas šogad ir piešķirts tikai vienai universitātei Latvijā.

Izstāde ir apskatāma Liepājas Universitātes 4. stāva foajē.