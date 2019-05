Atslēgvārdi eiropas parlaments | vēlēšanas | 1.ģimnāzija

Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas norisināsies 25. maijā, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas aktu zālē notika Kurzemes vēlēšanu ģenerālmēģinājumu noslēguma pasākums. Tajā jaunieši no visas Kurzemes debatēja par iespēju balsot jau no 16 gadu vecuma un diskutēja par jauno vēlētāju līdzdalības nozīmi.

"Iepriekšējās Eiropas vēlēšanās Latvijā piedalījās vien 17 procenti jauniešu, kas nav normāli, jo ES likumi tieši ietekmē viņu dzīvi. Pētot iemeslus, secinājām divas būtiskas lietas. Pirmkārt, jaunieši piedalās, ja redz jēgu. Otrkārt, daudzi neiet balsot, jo to nekad nav darījuši. Ar debatēm un vēlēšanu ģenerālmēģinājumiem to ceram mainīt," pastāsta Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

Jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, balsot par konkrētām pārmaiņām savā kopienā, piemēram, vai pilsētā vajadzīgs peldbaseins. Pēc tam balsis saskaitīja un tika analizēti vēlēšanu ģenerālmēģinājuma rezultāti. Šis vēlēšanu ģenerālmēģinājums palīdzēja jauniešiem nosvērt savu balsi, kā arī kopā ar mūziķi Joranu Šteinhaueru apņemties 25. maijā balsot Eiropas vēlēšanās un mudināt to darīt arī citus. Jaunieši tika aicināti fotografēties pie EP vēlēšanu plakātiem un ievietot tos sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #ŠoreizEsBalsošu. Tā arī citiem jaunajiem cilvēkiem tiks atgādināts, ka katra balss ir nozīmīga.

Latvijas jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir pasīvi vēlētāji, pastāstīja pasākuma organizatori. To parādīja arī ģenerālmēģinājuma laikā veiktās aptaujas, kurās vairums jauniešu gan vērtēja balsošanu kā svarīgu, taču atzina, ka neietu balsot, pat ja to būtu iespējams darīt no 16 gadu vecuma. Arī pasākumā uzrunātie jaunieši uzsvēra, ka par deputātiem un viņu izvirzītajiem mērķiem interesējas nepietiekami, tāpēc uzskata, ka nav kompetenti pieņemt tik būtisku lēmumu.

"Šajā gadā Kurzemē vien notika balsošanas ģenerālmēģinājumi desmit dažādās pilsētās. Tādi bija arī Latgalē un Vidzemē. Tā jaunieši gūst atbildes uz saviem jautājumiem un iegūst līdzdalības pieredzi," stāsta M. Rībele.