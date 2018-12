Ūdra draugi iedzied “The Hobos” dziesmu “Walk All Night”

Atslēgvārdi the hobos | walk all night | rolands ūdris

Laikā, kad daudzi no mums domā par to, kā iepriecināt tuvākos, tapis kāds īpašs muzikāls projekts – mūziķa Rolanda Ūdra, kurš 2016. gadā cieta autoavārijā, draugi, atbalstītāji un domubiedri ierakstījuši jaunu grupas “The Hobos” hita “Walk All Night” versiju, kam radīts arī videoklips. Tas simboliski aizsāk ziņu portāla DELFI lolotu atbalsta projektu “Stiprini stipros” ģimenēm, kurās dzīvo pastāvīgi aprūpējams tuvinieks.

Desmitiem tūkstošu cilvēku visā Latvijā veic šo nozīmīgo, bet citu bieži nepamanīto un nenovērtēto darbu. Katrs atsevišķi un visi kopā viņi ir milzīgs spēks, taču visas spēku rezerves reiz izsīkst un arī visstiprākajiem ir nepieciešams atbalsts.

Projektu iesāk dažādu ģimeņu pieredzes stāsti, kas iezīmē daļu no problēmām, ar kurām ik dienu saskaras tie, kuri ilgstoši aprūpē kādu no ģimenes locekļiem.

“Stiprini stipros” ir ļoti personisks DELFI aicinājums. Tas sākās ar DELFI.lv galvenā redaktora Ingus Bērziņa ideju par kādas “The Hobos” dziesmas ierakstu grupas līdera Rolanda Ūdra atbalstam. Tā aizrāva gan “The Hobos” mūziķus Mārtiņu Burkevicu, Egonu Kronbergu un Vilni Krieviņu, gan citus Ūdra kolēģus – Renāru Kauperu, Ainaru Virgu, Normundu Rutuli, Jāni Šipkēvicu junioru un Arni Račinski –, un “TRU Music Studio” studijā kopā ar mūzikas producentu, skaņu inženieri Gati Zaķi tapa jauns dziesmas “Walk All Night” ieraksts.

“Man Ūdris vienmēr licies kā starpdimensiju klejotājs. Viņā ir tik daudz citādā, bet tāda, kas šķiet pazīstams. Es neesmu dzīvē saticis lamu, bet sajūtas varētu būt līdzīgas,” atzīst mūzikas producents, skaņu inženieris Gatis Zaķis.

“Iedziedāt “Walk All Night” bija viena no domubiedriem Renāra Kaupera ideja. Pirmkārt, tas ir viens no slavenākajiem “The Hobos” hitiem. Otrkārt, kā teica Kaupers, Ūdri tagad slimība iekaļ gandrīz nekustīgā ķermenī, bet viņa dzīves smelšana pilniem malkiem mums visiem ir atmiņā.

Tieši dziesma “Walk All Night” ar savu tekstu un savu noskaņu mums atgādina par Ūdri, kurš vienmēr kaut kur traucās caurām naktīm, un stiprina ticību, ka lietas uzlabosies,” stāsta Ingus Bērziņš.

Režisors Uģis Olte ar komandu atsaucās aicinājumam radīt jaunās “Walk All Night” versijas klipu.

““The Hobos” jau 18 gadus ir bijusi viena no manām mīļākajām latviešu grupām. Toreiz, kad tā bija pašā plaukumā, biju pārāk zaļš, lai spētu viņiem kaut ko uzfilmēt. Tagad pie manis ir atnākusi iespēja dot saviem varoņiem atpakaļ. Manā pasaulē “The Hobos” vienmēr bijuši kosmonauti un Ūdris – viņu kuģa kapteinis. Viņa talants izpaudās tik daudzveidīgās dziesmās, it kā tās būtu tapušas dažādās galaktikās. Iespējams, viņš bija un joprojām ir mūsu labākais dziesminieks, tikai bez iespējas savas jaunās dziesmas dabūt no sevis ārā. Dziesmas “Walk All Night” klipa ideja radās teju bez domāšanas – atnāca gatava. Tās iedvesmas saknes sūc sulu no vecā un lieliskā – Pētera Ķimeļa filmētā – klipa. Toreiz tas bija stāsts par diviem jauniešiem, kas iepazīstas autobusā un kopīgi klaiņo pa naksnīgu pilsētu, kamēr viņus no augšas bezkaislīgi vēro satelīts. Bet tagad pats Ūdris ir iesprūdis kaut kur tepat, bet tomēr tālu un skatās uz mums no sava kosmosa. Jaunais klips ir mēģinājums iztēloties, kā tas ir – būt Ūdrim tagad,” stāsta Uģis Olte, dziesmas “Walk All Night” jaunās versijas videoklipa režisors.

Par videoklipa beigu kadra scenāristu neviļus kļuva pats Ūdris – viņš filmēšanas laikā sēdēja savā ratiņkrēslā, līdz kādā mirklī noņēma no galvas naģeni un aizlidināja prom. Tad Olte izdomāja kadru ar cepuri, kas paliek Zemes orbītā Ūdra vietā.

“Bija uzreiz skaidrs, kā pabeigt filmu. Ūdris savā kosmosa kuģī – mikrofonā – aizceļo uz krāsaināku galaktiku kopā ar saviem čaļiem, kuri viņam dzied, bet tā cepure paliek tepat pie Zemes,” skaidro “Walk All Night” videoklipa režisors.