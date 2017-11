Uz Lielbritāniju - rādīt savu talantu

Foto: No personīgā arhīva

Atslēgvārdi Justīne Siksna | britains got talent | Lielbritānija | konkurss | talanti

29. oktobrī nīceniece Justīne Siksna Lielbritānijas pilsētā Kārdifā kāpa uz lielās skatuves, lai pasaulslavenajā talantu konkursā “Britain's got talent” rādītu savu dziedātprasmi.

Justīne portālam pastāstīja, ka dzied jau no agras bērnības un mūziku sauc par dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Viņa dziedājusi gan bērnudārzā, ansamblī, mūzikas skolā, skolas korī, gan bijusi soliste Liepājas Pop/Rok skolas meiteņu grupā. Viņa piedalījusies neskaitāmos konkursos un šobrīd dzied Liepājas vokālajā ansamblī “Šokolāde”.

“Esmu mācījusies pie dažādiem vokālajiem pedagogiem jau kopš bērnības un ikviens no viņiem man ir iedevis kaut ko no sevis, ko īpašu,” stāsta Justīne.

Viņa atzīst, ka nemaz nebija plānojusi piedalīties britu konkursā, jo viņu pieteikusi Anglijā dzīvojošā mammas draudzene. “Draudzene mammai bija vaicājusi, kāpēc es nepiedalos šajā konkursā, uz ko mamma atbildēja, ka neesam par to nemaz domājušas. Tā nu vasaras vidū pienāca ziņa no mammas draudzenes, ka viņa aizpildījusi pieteikuma anketu konkursam, bet vēl jāpievieno video ar mana talanta ierakstu, ko arī izdarījām,” atceras Justīne. Līdz pat oktobra vidum meitene no organizatoriem nesaņēma nekādu informāciju, līdz 13. oktobrī uzzinājusi, ka tiek uz otro atlasi.

“Laika nebija daudz, bija jāizlemj - braukt vai nebraukt. Tajā brīdī līdz otrajai atlasei bija palikušas vien divas nedēļas. Sākumā negribējās tam visam ticēt, likās, ka kāds grib mani izjokot, bet nomierinājos un sapratu, ka tā ir taisnība, tad bija jāsāk domāt, kā tur nokļūt.”

Konkursa laikā Anglijā bijis skolēnu brīvlaiks un biļetes lidojumiem bijušas dārgas, tādēļ viņa sākusi šaubīties par došanos uz konkursu. “Bet mammas draudzene nelikās mierā. Teica, ka dotā iespēja ir jāizmanto! Tā arī ar viņas palīdzību sameklējām lētākas biļetes ar dažādiem pārlidojumiem un pārbraucieniem un tā 28. oktobrī devos uz Angliju.”

Viņa konkursa dienu raksturo kā neaizmirstamu un satraukuma pilnu. “Uz atlasi bija ieradušies daudzi sava talanta atrādītāji - dziedātāji, dejotāji, iluzionisti, akrobāti un citi. Mums katram tika dotas 3 minūtes, lai parādītu sevi. Es biju vienīgā dalībniece no Latvijas, tādēļ bija liels prieks pārstāvēt Latviju, bet vēl lielāks prieks bija pārstāvēt vietu, kur esmu laimīga, kur esmu pavadījusi bērnību un ieguvusi daudz zināšanu - tas ir mazais, bet diženais Nīcas novads.”

Meitene konkursā izpildījusi dziesmu “You raise me up”, ko viņai sagatavot palīdzējusi vokālā pedagoģe Linda Ločmane. Meitene ar paveikto ir apmierināta. “Es priecājos, ka žūrija man atļāva nodziedāt visu dziesmu no pirmās līdz pēdējai notij. Kaut arī žūrijai patika mans priekšnesums un viņi uzsvēra, ka man ir ļoti labs balss tembrs, tomēr finālā es neiekļuvu. Par to nebēdājos, jo manu sirdi sildīja manu draugu un līdzjutēju, pedagogu atbalsts un līdzi jušana. Tas man bija ļoti nozīmīgi,” priecājas lielo pieredzi guvusī meitene.