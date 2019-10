Uzspēlēsim? "Sadabū turnīrs" tumsas un mošķu noskaņās

Atslēgvārdi Marta Toode-Pusaudze | galda spēles | turnīrs | izklaide

Lai iepazīstinātu ar pašas radīto galda spēli, liepājniece Marta Toode-Pusaudze jau trešo reizi rīkos "Sadabū turnīru", aicinot uz jautru un interesantu vakaru. Bet šoreiz – nedaudz mistiskā gaisotnē, ko pasākumam piedos izvēlētais dreskods "Mošķis". Gan dalība turnīrā, gan ieeja ir bezmaksas.

"Tas ir labākais veids, kā es to varu izdarīt," sapratusi jaunā māksliniece, zīmola "Toode rada" izveidotāja Marta, domājot, kā ar radīto galda spēli iepazīstināt citus. Viņa novērojusi, ka turnīru laikā cilvēki ieinteresējas. "Viņi uzspēlē, saprot, ka, jā, spēle ir forša," un tā arī reizē saņem atbildi uz jautājumu, ar ko šī spēle atšķiras no citām, līdzīga veida galda spēlēm.

Šoreiz turnīram, kas notiks šo sestdien, 26.oktobrī, pulksten 18 "Coworking Liepāja" koprades telpās, Vecā ostmalā 24, 4.stāvā, ir dota tēma – "Mošķis". "Manuprāt, ļoti piestāv šim laikam," uzskata Marta, gan norādot, ka pasākums nebūs līdzīgs tradicionālajam Helovīnam, bet gan "ar gaumi". "Ļoti vēlos panākt, lai cilvēki pieceļas no saviem dīvāniem un dodas ārpus mājām. Un te viss būs, – tev tikai jāierodas," galveno mērķi atklāj M.Toode-Pusaudze, aicinot neignorēt norādi par vēlamo apģērbu. "Vienmēr esmu domājusi, ka tas nav tikai bērniem. Arī pieaugušajiem patīk iejusties dažādos tēlos, pārģērbties, tikai savā ikdienas steigā esam aizmirsuši, kas rada prieku." Oriģinalitāte tiks novērtēta, piebilst Marta.

Izvēlētā apģērba tematika saskan ar pašu galda spēli "Sadabū", jo arī spēles tēma ir mošķi, mitoloģija. "Mani vienmēr ir saistījis savādais, dīvainais, mazliet mistiskais," atklāj liepājniece,

un piebilst, ka spēle liek padomāt par mūsu saknēm. "Mitoloģija un viss ap to saistītais bija liela daļa no seno laiku latviešu dzīves. Tā ir ļoti interesanta un daudzveidīga informācija, kuru vēlos nodot tālāk. Stāsti, teikas, ticējumi, mistiskie tēli un paražas." Marta norāda, ka vēlējusies radīt produktu ar pievienoto vērtību. Jo tu ne tikai spēlē, bet arī apgūsti ko jaunu, jo uz kārtīm par katru Latvijas mitoloģijas negatīvo tēlu – raganu, velnu, lietuvēnu, veli, vadātāju un vilkati – ir kaut kas pastāstīts: kas viņš ir, ko dara, ko ēd, kā no viņa tikt vaļā utt.

Spēles princips it kā ir gaužām vienkāršs – ir jāatrod divi vienādi tēli 36 kāršu kavā, taču Marta ir ļoti piedomājusi pie vissīkākajām detaļām, tā sarežģījot spēli. "Ir jāieskatās, citādi viegli var sajaukt," smaidot teic māksliniece, norādot, ka "Sadabū" ir vairāk uzmanības, koncentrēšanās, nevis atmiņas spēle. Tāpēc tiem, kas spēli jau būs iepazinuši iepriekš, priekšrocību attiecībā pret iesācējiem īsti nebūšot. "Lai arī pati esmu šo spēli radījusi, to tik labi nemaz nespēlēju," atzīstas liepājniece. "Spēli esmu spēlējusi daudz reižu, bet tik un tā tik labi nesanāk. Taču ticu, ka ir cilvēki, kuriem padodas un sanāk ātri atrast vajadzīgās kārtis. Bet tas noteikti nekādi neietekmēs spēlēšanas procesu un foršo sajūtu, ka kādu esi uzvarējis vai atradis vienādos kāršu pārus."

Turnīra pirmajā daļā spēlēšana notiks formātā viens pret vienu. Atnākušie pēc nejaušības principa tiks sadalīti pa divi, un uzvarējušie dosies tālāk, līdz tiks noteikts viens labākais.

Būs arī individuālais turnīrs uz laiku: tiks dotas trīs minūtes, lai atrastu vienādos 18 kāršu pārus. Un te arī tikšot stādīti personīgie rekordi, prognozē M.Toode-Pusaudze. Tāpat varēs pārbaudīt savas zināšanas "Mošķu testā" par latviešu mitoloģiju.

Vēl pasākuma laikā tiks demonstrēta kāda no veco laiku šausmu filmām, šobrīd sociālajā tīklā "Facebook" norit aptauja par četriem kino darbiem – "Frankenšteins", "Putni", "Vilkatis" un "Nosferatu, šausmu simfonija". "Aicinām nākt un vienkārši baudīt atmosfēru, interesanti pavadīt sestdienas vakaru arī tos, kuri neplāno piedalīties turnīrā," norāda Marta, lūdzot gan aizpildīt anketu adresē http://ejuz.lv/31sl, lai būtu zināms vismaz aptuvenais apmeklētāju skaits.

Vaicāta par turnīru organizēšanas ieguvumiem, M.Toode-Pusaudze apliecina, ka tam tiek tērēts daudz laika un enerģijas, taču ne vienmēr visā galvenais ir peļņa. "Šādi varu parādīt, ar ko manis radītā spēle ir īpaša, un ka to var spēlēt lielā draugu kompānijā. Spēle liek uz brīdi apstāties un izbaudīt savu līdzcilvēku klātbūtni. Un vēl man ļoti patīk satikties ar cilvēkiem, parunāt." Turklāt iepriekšējo divu turnīru laikā Marta sapratusi, kā spēli vēl vairāk uzlabot tieši dizaina ziņā, lai tā atšķirtos no līdzīga veida produktiem.