Vairogs un zobens patriotisma veicināšanai 

Atslēgvārdi lāčplēša balva | skolēni

Piektdien Liepājā pie Oskara Kalpaka 15. vidusskolas notika tradicionālā "Lāčplēša balvas" izcīņa pilsētas izglītības iestāžu un jaunsargu komandām, kurā šogad kopumā spēkus mēroja un par Lāčplēša zobenu un vairogu cīnījās vairāk nekā simt jauniešu ne tikai no Liepājas, bet arī vairākām citām Kurzemes pilsētām.

Sadarbībā ar Zemessardzi un Jaunsardzi Liepājas Izglītības pārvaldes organizētā "Lāčplēša balvas" izcīņa notika jau 15. reizi, un arī šogad sacensības pulcēja jauniešus, kuri atbraukuši no tuvākām un tālākam Kurzemes pilsētām – no Ventspils bija divas jaunsargu komandas (katrā pa sešiem dalībniekiem). Tāpat bija ieradušies puiši un meitenes no Grobiņas, Aizputes, Piltenes, Ugāles, Skrundas, Talsiem un, protams, arī Liepājas. Mūsējie jaunsargu konkurencē, sacenšoties par Lāčplēša zobenu, izrādījās pavisam "neviesmīlīgi", proti, Liepājas pirmā komanda uzvarēja, bet otrā – ieņēma trešo vietu, savukārt pa vidu uz goda pjedestāla liepājniekiem iespraucās talsenieki. Tikmēr skolu ieskaitē jau otro gadu pēc kārtas nepārspēta palika un Lāčplēša vairogu izcīnīja Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, aiz sevis atstājot Liepājas Valsts 1. ģimnāziju un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolu.

""Lāčplēša balvas" izcīņa no pilsētas mēroga sacensībām šo gadu gaitā ir izaugusi par nopietniem visas Kurzemes mačiem. Tā ir kļuvusi par patriotisma mēneša tradīciju, ko nedrīkst lauzt," sacīja Liepājas Izglītības pārvaldes eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska. Tam piekrīt arī jaunsargu instruktors un sacensību koordinators Varis Jansons: "Ja sacensību pirmsākumos savā starpā sacentās tikai Liepājas skolu komandas, tad tagad ir piesaistīti arī jaunsargi un "Lāčplēša balvas" izcīņa ir ieguvusi pavisam citu mērogu – pie mums brauc jaunsargi arī no citām pilsētām."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 11. novembra numurā.