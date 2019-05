Vasara pilna piedzīvojumiem

Atslēgvārdi nometnes | nodarbības | liepāja | bērni | jaunieši | brīvlaiks

Straujiem soļiem tuvojoties vasarai, vecāki meklē iespējas, kā saplānot bērnu brīvlaiku. Vasaras laikā bērniem Liepājā un tās apkārtnē pieejamas dažādas nometnes un nodarbības. Tiesa – daudzām nodarbībām vairs nav iespējams pieteikties, tādēļ portāls apkopojis 10 aizraujošas nometnes, kurām vēl var paspēt pieteikt savus bērnus.

1. Atrodi savu sporta veidu

Jūnijā un augustā bērniem no 7 līdz 11 gadu vecumam tiek piedāvāti dienas pasākumi no pulksten 8.30 līdz 15.30 Liepājas Olimpiskajā centrā, kā arī ārpus tā kopā ar profesionāliem treneriem un pedagogiem, atsvaidzinot angļu valodas zināšanas, sportojot, peldoties, braucot ekskursijās, piedaloties radošajās darbnīcās, meklējot apslēpto mantu un piedzīvojot vēl daudz citu pārsteigumu. Bērniem tiks nodrošinātas pusdienas ar īpaši izstrādātu ēdienkarti.

Nometnes norisinās:

10. - 14.jūnijs

17. - 21.jūnijs

5. - 9.augusts

12. - 16.augusts

Dalības maksa 110 eiro nedēļā. Ja pasākumu apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, tiek piemērotas atlaides. Pieteikšanās anketa šeit. Vairāk informācijas info@bernurepublika vai 25152278.

2. Jauno lēdiju sapnis

Liepājas Modes un Mākslas Studijā pilnā sparā rit pieteikšanās vasaras nometnei. Uz brīvi palikušajām vietām aicinātas pieteikties meitenes vecumā no 8 līdz 13 gadiem, ierasto ikdienu nomainot pret nedēļu ilgu piedzīvojumu nometnē "Jauno lēdiju sapnis".

Izglītojošu dienas nometni "Jauno lēdiju sapnis" biedrība piedāvā jau otro gadu. Piecās dienās (1. – 5. jūlijs vai 15. – 19. jūlijs) profesionālas vizāžistes un frizieres pavadībā mazās dāmas mācīsies pucēties un kopt savu sejas ādu un matus, restorānā "Piano", baudot septiņus ēdienus, apgūt galda kultūru, etiķeti restorānos, pieņemšanās un citviet. Meitenes uzzinās, kā nebaidīties uzstāties publikas priekšā, kā rūpēties par savu apģērbu un izvēlēties atbilstošāko tērpu kādam skaistam pasākumam. Būs iespēja arī radīt savu unikālo matu rotu.

Plašāka informācija par nometņu programmu un dalības maksu pieejama, rakstot uz e-pastu: info@lmms.lv vai zvanot pa tālruni 29860943 vai 29365931. Vietu skaits ir ierobežots.

3. Jauno mediķu nedēļa

No 10. līdz 14. jūnijam Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība "Jauniešu māja" sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli 10.-12. klašu skolēniem organizē slēgtu izglītojošu pasākumu “Jauno mediķu nedēļu”, kuras ietvaros 15 jaunieši piecu dienu laikā iepazīs medicīnas darbinieku ikdienas dzīvi, profesijas specifiku, darbojoties praktiski RSU Liepājas filiālē, Liepājas reģionālajā slimnīcā un citās Liepājas veselības aprūpes iestādēs.

Kā zināms, veselības aprūpes nozarē trūkst jaunu, kvalificētu speciālistu, tādēļ nometnes mērķis ir radīt izpratni par mediķa darbu jau vidusskolā un palīdzēt izvēlēties nākamo profesiju.

Bieži vien jaunieši neapzinās, ka no veselības līdz slimībai ir viens solis, tāpēc nometnes laikā jaunieši iepazīs pirmās palīdzības sniegšanas pamatus, rīcību dažādās situācijās, slimnieku aprūpi un citas praktiskas lietas.

Lai kvalitatīvāk sasniegtu projekta mērķus un īstenotu jauniešiem saistošu piecu dienu pasākumu, Liepājas Jauniešu mājas darbinieki, izmantojot neformālās izglītības metodes, katras dienas noslēgumā veiks izvērtēšanu, kā arī parūpēsies par pusdienām un brīvā laika nodarbēm.

Dalībai projektā tiks atlasīti 15 jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, izvērtējot tiešsaistes pieteikumu, kas jāaizpilda un jāiesniedz līdz šī gada 30. maijam. Jauno mediķu nedēļas dalības maksa – 100 eiro.

Sīkāka informācija par nometni rakstot uz laila.bethere@rsu.lv vai zvanot 26557112.

4. "Pop/rok" skolas vasaras rokenrols

Vēlies kļūt par mūzikas instrumentu pavēlnieku un iemācīties dziedāt kā pasaules slavenākie dziedātāji?

"Pop/rok" skola šogad piedāvā doties mūzikas piedzīvojumā nedēļas garumā! Tur bērnus un jauniešus piecu dienu garumā sagaidīs dažādas mūzikas meistarklases kopā ar Latvijā zināmiem mūziķiem, radošās darbnīcas un neaizmirstams vasaras piedzīvojums kopīgā nometnes noslēguma koncertā.

Mūzikas nedēļa norisināsies no 1. - 5. jūlijam, atkarībā no interesentu skaita, tā norisināsies arī citos jūlija datumos.

Mūzikas nedēļai var pieteikties līdz 1. jūnijam grupām ar vai bez priekšzināšanām vecuma grupās 3-6 gadi; 7-10 gadi; 11 un vairāk gadi.

Plašāka informācija info@poprokskola vai zvanot 23990243.

5. "Šurum-burums"

"Šurum–burums 2019" ir piedzīvojumu, izglītojoša, radoša diennakts vasaras nometne bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem, kuras galvenais mērķis ir radīt bērniem piedzīvojumu, padarīt vasaras brīvlaiku unikālu un neaizmirstamu, radošu un emocijām bagātu.

Saturīgi pavadot laiku, bērniem būs iespēja caur izglītojošām, radošām un sportiskām aktivitātēm gūt jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi un emocijas, kas pārtaps unikālā un neaizmirstamā vasaras piedzīvojumā.

Nometne norisināsies no 30.jūnija līdz 5.jūlijam atpūtas vietā "Lauku kūrorts" Aizputes novadā.

Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta, plaša aktivitāšu programma. Aktivitātes un nodarbības tiek plānotas gan telpās, gan svaigā gaisā.Ar bērniem, pusaudžiem darbosies profesionāla, pieredzējusi nometņu rīkotāju komanda. Nometni bagātinās pieaicināti, sabiedrībā plaši pazīstami savas jomas profesionāļi.

Dalības maksa: 268 eiro.

Vairāk informācijas un pieteikšanās www.pureacademy.lv

6. Veikborda skola

Kā ik vasaru "BB wakepark" piedāvā veikborda apmācību bērniem un jauniešiem profesionālu instruktoru vadībā, kas norisinās visu vasaru.

Tā ir aktīva atpūta visas vasaras garumā, apgūstot veikborda pamatus, pirmos lēcienus un trikus, kā arī braukšanu ar SUP dēli un citas sportiskas aktivitātes. Tāpat bērnus priecēs piepūšamās ūdens atrakcijas.

Veikborda skola ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem pavadīt kvalitatīvu, sportisku un pozitīvām emocijām bagātu vasaru.

To laikā bērniem būs pieejams viss nepieciešamais inventārs – aizsargķivere, hidrotērps, veikborda dēlis un glābšanas veste. Nodarbības ieteicamas no 5 gadu vecuma. Plašāka informācija pieejama www.bbwakepark.lv

7. Vasaras angļu valodas dienas nometne "The Great Escape"

Nometne pusaudžiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem ar angļu valodas priekšzināšanām norisināsies 8. -12. jūlijā; 15. - 19. jūlijā; 12. -16. augustā katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17 Republikas ielā 12, 3.stāvā, Valodu vēstniecībā.

Šovasar dalībnieki dosies jaunu dārgumu meklējumos no bīstamām, pirātu pārvaldītām jūrām uz leģendām apvītu mežu Kingstown pilsētas nomalē, pilnu ar šķēršļiem, vēsturiskiem varoņiem, bandītiem, noslēpumiem un izaicinājumiem.

Cena: 143 eiro (cenā ir iekļautas pusdienas un uzkodas).

Papildus informācija pa tālruni 26415317

8. "Piedzīvojums naktī"

Nometne norisinās no 8. līdz 15.jūlijam Nīcas novadā, Otaņķu pagastā, Rudē "Rijniekos". Jauniešiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem ir iespējams apmeklēt nakts piedzīvojumu nometni, kurā īstā dzīve tiks baudīta naktīs.

Nometnes programma norisināsies no pulksten 12 līdz 4 naktī. Nometnes programmā būs izglītojošas nodarbības, iespēja uzzināt, kas ir Eiropas brīvprātīgais, diskriminācija un iekļaušana, kā arī to, kā izdzīvot mežā un dažādi piedzīvojumi naktī - pārgājieni, orientēšanās, šķēršļu trases, spoku trase, izklaides un pašu organizētas aktivitātes. Tāpat dalībniekiem būs iespēja atstāt nometnes vietā kaut ko paliekošu, jo ik dienu būs jāveic brīvprātīgais darbs, veidojot šķēršļu trasi, bērnu laukumu, āra kamīnu, u.c. Būs arī atpūtas vakars pirtī. Nometni vadīs Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no dažādām valstīm. Dzīvošana teltīs.

Vairāk informācijas pa tālruni 27090307.

9. "Baltijas jūras sargi"

Dabas pētnieku vasaras nometne "Baltijas jūras sargi" ir dienas nometne, kas paredzēta sākumskolas skolēniem no 7 līdz 11 gadiem. Nometnes bāzes vieta būs Daugavas stadiona kafejnīcas "Stadions" telpas, bet visas aktivitātes notiks laukā - jūrmalā, parkā, ekskursijās.

Nometnes mērķis ir veicināt bērnos praktiskas iemaņas atbildīgā dzīvesveidā, veidot izpratni par Baltijas jūras un piekrastes ekosistēmu, dabas objektiem Liepājā un vides un dabas aizsardzības nozīmību, stiprināt emocionālo saikni ar dabu, kas tiks panākts pielietojot spēļu metodi un radošas nodarbības, kā arī ikdienā rūpējoties par vidi, dzīvo dabu un vienam par otru.

Pieteikties var sūtot vēstuli ar dalībnieka vārdu, uzvārdu,vecumu un dzīvesvietu uz e-pastu dabas.zona@inbox.lv

Maksa par nometni ir 20 eiro par dienu vai 130 eiro par visu nedēļu.

10. "Fusion Liepāja" vasaras nometne

Šī ir iespēja ikvienam vecumā no 13 līdz 19 gadiem sešu dienu garumā apgūt sevis izvēlēto mūzikas instrumentu, kā arī piedalīties korī kopā ar vēl 40 dalībniekiem. Nometnes beigās notiks noslēguma koncerts.

Bez mūzikas sadaļas dalībniekus sagaida arī sportiskas aktivitātes, ēdināšana, sarunas un jauni draugi no Latvijas un ASV.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu organizētās nometnes apskatāmas šeit.

Valsts nometņu karte - šeit.