Jau kopš pirmdienas, 29.jūlija, pludmalē un tai pieguļošajā parka zonā norit aktīva rosība, gatavojoties jau devītajam festivālam "Summer Sound". Vietējie iedzīvotāji varēja vērot, kā palēnām iezīmējas festivāla teritorija, slejas teltis, skatuves. Ilgi gaidītā diena ir klāt, un jau šodien pulksten 17 apmeklētājiem vērsies festivāla vārti.

Galvenā skatuve – jaunā formātā

Lai noskaņotu pilsētu gaidāmajam pasākumam, divas dienas iepriekš uz īpašas festivāla skatuves Juliannas pagalmā norisinājās ieskaņas pasākumi. LTV raidījumā "Rīta Panorāma" festivāla rīkotājs Uldis Pabērzis skaidroja, ka ieskaņas koncerti ir jau izveidojusies tradīcija. "Pagājušā gadā mēs darījām tāpat – gājām ārpus festivāla laika un teritorijas. Ejam ārā pilsētā, organizējam koncertus, lai pilsēta jau noskaņojas festivālam."

"Viss norit pēc plāna, festivāls nekur nav aizķēries," vakar vēlā pēcpusdienā, izrādot plašo teritoriju, portālam liepajniekiem.lv apliecināja festivāla komunikācijas vadītāja Alise Pabērza. "Pabeigti 65-70 procenti no nepieciešamajiem darbiem." Sagatavošanās norit veiksmīgi vairāku iemeslu dēļ, skaidroja A.Pabērza: "Pirmkārt, pieredze, un otrkārt, cilvēki ir profesionāļi, kas Latvijā organizē lielos pasākumus. Visi zina, kas jādara." Līdz piektdienas pulksten 12 visam būtu jābūt gatavam, lai pēc piecām stundām vērtu vārtus pirmajiem apmeklētājiem. Pirms tam gan vēl mākslinieki aizvadīs mēģinājumus.

Viena negaidīta liksta gan organizatoriem jāatrisina – iluzionists, kuram bija paredzēts uzstāties uz "Drama Burger" skatuves, salauzis kāju. "Ļoti ceru, ka viņa vietā atradīsim kādu citu. Vairāk negaidītu korekciju mūsu plānos nav," sacīja A.Pabērza.

Kopumā festivāls aizņem 13.8 hektārus lielu teritoriju. Tikpat, cik visus iepriekšējos gadus. "Uz jautājumu, vai teritorija ir tāda pati, kā pagājušo gadu, varu teikt gan jā, gan nē. Jo, ņemot vērā lielo pieprasījumu, atvērām vēl vienu telšu pilsētiņu," uz izmaiņām norādīja A.Pabērza. Pirmo gadu ir pilnas arī visas 20 kemperu vietas. "Lai atbilstu visiem drošības aspektiem, paplašināt šo zonu gan nevarējām."

A.Pabērza pastāstīja, ka galvenā skatuve veidota pilnīgi savādākā formātā, kā visus iepriekšējos astoņus gadus.

"Sekojam modes tendencēm. Mēs pietuvojamies Eiropas lielajiem festivālu brāļiem, – tam, kādas skatuves ir tur,"

skaidroja "Summer Sound" pārstāve. "Skatuve mainīsies gan vizuāli, gan tehniski. Būs ļoti daudz gaismas, daudz ekrānu. Līdzīga formāta skatuve, tikai mazāka, mums bija Rīgas Sporta manēžā, kad notika "Summer Sound Spring Session". Izmēģinājām, un sapratām, ka varam to realizēt arī šeit."

To, cik precīzi liels ir iesaistīto cilvēku skaits festivāla sagatavošanas darbos, A.Pabērza nemācēja teikt: "Pāri simtam noteikti. Uz teritorijas izbūves dienām piesaistīti arī vietējie liepājnieki. Ir arī jauni puiši no citām Latvijas pilsētām, kas visu šo nedēļu dzīvo šeit uz vietas un melnu muti strādā. Viņi attiecīgi saņems atalgojumu un iespēju ballēties festivālā."

"Noteikti ne pēdējais"

Runājot par festivāla auditoriju, A.Pabērza norādīja, "Summer Sound" nav domāts tikai jauniešiem, bet arī ģimenēm ar bērniem, vecākiem cilvēkiem. Festivāls piedāvā vairākas dzīvās mūzikas skatuves, papildus dažnedažādas aktivitātes – gan sporta, gan citas izklaides.

Pēc biļešu statistikas datiem, šogad lietuviešu pieplūdums varētu būt lielāks, nekā pērn. Uz to arī strādāts, kaimiņvalstī izvēršot diezgan lielu reklāmas kampaņu, apliecina A.Pabērza. "Atbraukt no Klaipēdas un Palangas uz Liepāju var daudz ātrāk, nekā no Rīgas. Turklāt pie mums uzstāsies lietuviešu superzvaigzne Dynoro, kurš savās mājās vēl nav uzstājies. Pirmo reizi Baltijā viņš uzstāsies tieši pie mums. Domāju, ka tas daudzus lietuviešus motivēs atbraukt," sprieda A.Pabērza.

Uz jautājumu, vai izskanējušās baumas, ka festivāls varētu notikt pēdējo gadu, ir patiesas, A.Pabērza atbildēja noliedzoši: "Tas ir tik interesanti, jo arī par "Positivus" izskan kas līdzīgs.

Nezinu, kāpēc katru gadu cilvēkiem ir tāda tendence "apglabāt" festivālus. Šis "Summer Sound" noteikti nebūs pēdējais."

Festivāla pārstāve gan apliecina, ka par nākamo gadu vēl nedomā, jo "jānovada vēl šis". Tā kā festivāls notiks jau desmito reizi, par kaut kas foršu noteikti tikšot domāts. "Visi to gaida. Tas ir viens no populārākajiem jautājumiem šobrīd. Noteikti kaut kas būs, mums pašiem gribas ko īpašu," solīja A.Pabērza.

"Aicinu nākt laicīgi. Ja gribas dzirdēt kādu konkrētu mākslinieku, ierēķiniet vēl kādu pusstundiņu klāt, jo pie ieejas iespējamas rindas. Paņemiet skaidru naudu, jo tikai dažiem tirgotājiem būs banku termināli. Un atcerieties, kas šis ir festivāls un visi ir te, lai atpūstos, draudzētos, iepazīstos," festivāla pārstāve sniedza vēl pēdējos norādījumus, lai festivāla apmeklējums sagādātu prieku un pozitīvas emocijas. Sekojot līdzi laika prognozei, lietu nesola, gaisa temperatūra varētu būt ap +20 grādiem.

Uz Liepāju – pāri visai Latvijai

Sagaidāms, ka telšu pilsētiņās būs ap 3000 iemītnieku. Pirmie sāka ierasties jau vakar. Portāls liepajniekiem.lv Līvu, Sandru un Kintiju uzrunāja brīdī, kad meitenes slēja telti, kurā pavadīt nākamās trīs naktis. Meitenes uz Liepāju atbraukušas no Jēkabpils. "Gribējām apmeklēt kādu festivālu. Un "Summer Sound" likās pievilcīgāks par "Positivus". Arī daudzi draugi ieteica, ka "Summer Sound" ir tiešām ļoti foršs festivāls," savu izvēli skaidroja tālās viešņas. " No mūziķiem jēkabpilietes interesē Sigala, "Singapūras satīns" un virkne citu latviešu mūziķu. "Jauku atmosfēru un negulētas naktis, kā arī jaukas atmiņas," smaidot atteica jaunietes, vaicātas par to, ko sagaida no festivāla.

Netālu savas teltis slēja arī puiši no Balviem – Egmonts un Einārs. "Ar automašīnu izbraucām deviņos no rīta," pastāstīja Egmonts. Ieradušies jau ceturtdien, lai aizņemtu labākās vietas. "Aiziesim līdz jūrai, apskatīsim pilsētu," vakara plānus atklāja Einārs, kurš šobrīd Latvijā tikai ciemojas. Jau kopš četru gadu vecuma viņš dzīvo Anglijā, un Liepājā jaunietis ir pirmo reizi.

"Es pat nezinu, kas spēlē. Atbraucu līdzi labai draugu kompānijai,"

atklāja Einārs. "Sagaidām pozitīvas emocijas. Ballīti. Tas būs kaut kas savādāks, nekā Balvu meži," smaidot cerību par gaidāmo izteica Edmonts. Puiši palikšot līdz festivāla beigām. "Domāju, ka būs jautri. Galvenais, lai ir labs laiks, nelīst." Telšu pilsētiņa, puišuprāt, tādos festivālos ir kā "odziņa". "Pagājušo gadu "Summer Sound" redzēju "LMT Straumē". Nodomāju, ka vajadzētu aizbraukt un vismaz vienu reizi pašam to piedzīvot. Tāpēc esmu te!" atklāja Egmonts.

Atgādinām, ka festivāla "Summer Sound" galvenie mākslinieki būs čigānu panka grupa "Gogol Bordello", elektroniskās mūzikas topu līderi "Sigala", lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošā zvaigzne "Dynoro". Uzstāsies arī pašmāju mākslinieki – "Bermudu Divstūris", "Carnival Youth", "Labvēlīgais tips", "Laime Pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, "Edavārdi" un Kristīne Prauliņa, "Viņa", "Double Faced Eels", "Makree" (Live), Chris Noah un dīdžejs Toms Grēviņš. Uz skatuves kāps arī nīderlandiešu dīdžeju duets "The Him", Lietuvas grupa "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis un vēl citi mākslinieki.

Festivāls "Summer Sound" šogad norisināsies jau 9.reizi.