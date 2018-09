Veselīgs dzīvesveids apvieno paaudzes

Atslēgvārdi ģimenes veselības diena | sports | veselīgs dzīvesveids | aktivitātes

Šodien visas dienas garumā Liepājas Olimpiskajā centrā ikviens liepājnieks Ģimenes veselības dienas ietvaros varēja veikt dažādas veselības pārbaudes, apmeklēt izzinošas lekcijas un pavadīt laiku ģimenes, draugu lokā.

Pasākuma vadītājs Māris Grigalis aktīvi aicināja atnākušos iesaistīties. Liela cilvēku atsaucība bija novērojama arēnā, kur ģimenes pildīja dažādus uzdevumus, stafetes. Pēc tam gara rinda izveidojās pie momentfoto stūrīša, kur atnākušie uzreiz varēja saņemt nelielas fotogrāfijas.

Septiņgadīgais Niks pēc visām aktivitātēm saka tētim Edijam, ka citreiz nākšot atkal. "Krāju zīmodziņus un tiku pie balviņas un diploma," rāda puika, kurš ar tēti un mammu pieveica gandrīz visas pieejamās stafetes.

"Mēs tā īsti nesapratām, kāds būs pasākuma formāts, taču vēlējāmies lietderīgi pavadīt šo sestdienu, tādēļ arī atnācām," stāsta divu bērnu māmiņa Elizabete. Viņas atvases sajūsmināja lekcija par bērnu zobu tīrību. "Ja ir cilvēki, kas bērniem interesantā veidā spēj pastāstīt nozīmīgas lietas, tas jau ir ieguvums."

Organizatori atzina, ka par nodarbībām, kurām iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties jau iepriekš, cilvēki izrādīja interesi, taču ne visi ieradās. Savukārt gaitenī, kas veda uz speciālistu konsultācijām, rindas bija visu dienu, jo atnākušie ar ārstiem vēlējās aprunāties par plaušu veselību, kā arī ādas veidojumiem.

Olimpiskā centra vestibilā apmeklētāji varēja veikt veselības riska faktoru mērījumus. "Mēs visu laiku mērījām asinsspiedienu un pulsu, muskuļu spēku, kā arī holesterīna līmeni asinīs, un cukura līmeni. Parasti tās arī ir tās lietas, kas cilvēkus interesē un saista," pastāstīja speciāliste Līga Ēriksone. Kaut arī mērījumi interesējuši visas paaudzes, vairāk pie viņiem vērsusies tieši vidējā paaudze un seniori. Kaut arī sarunas laikā ap galdu, kur atrodas mērīšanai nepieciešamās ierīces, sasēdušies vīrieši, Līga gan atzīst, ka lielāku interesi izrāda tieši sievietes.

Jānis un Egita ar mazuli Nikolu, iznākuši no Tango zāles, to nosauc par miera ostu. Zāle izvietoti pufi, vigvama teltis, gaismu virtenes un rotaļu zona bērniem. "Salīdzinot ar pārējo burzmu, trokšņiem, šeit ir tik patīkami. Tikai vecāki ar mazuļiem, ērti iekārtota telpa un speciālisti," priecājas Egita, kas turp devusies uzklausīt speciālistu ieteikumus par vecāku un mazuļu attiecībām. "Mums jau bieži gribas domāt, ka visu zinām, bet tas jau ir tikai mūsu pašu labā, ja vienmēr gribam zināt vairāk. Te nu to varam izmantot!"

Kad pasākums jau tuvojās noslēgumam, notika savingrošanās, kur treneri, kas vada nodarbības Liepājas mikrorajonos, zālē sanākušos kārtīgi izkustināja, liekot veikt vingrinājumus visām muskuļu grupām.

Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova atzina, ka diena aizritējusi spraigi un radoši. "Visur, kur notika nodarbības, bija dalībnieki. Redzējām viņu prieku, pozitīvo attieksmi." Kaut arī dalībnieku skaits vēl nav precizēts, viņa lēš, ka tas varētu būt ap 700.