Vidusskolēni gūst pieredzi un atziņas RTU Karjeras dienā

22. februārī Liepājas vidusskolēniem bija iespēja piedalīties Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotajā Karjeras dienā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, pateicoties projektam "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pasākumā piedalījās 31 vidusskolēns no dažādām Liepājas skolām un četri pedagogi – karjeras konsultanti.

Karjeras dienā bija iespēja personīgi uzrunāt interesējošos uzņēmumus, iepazīties ar to pārstāvjiem, izjautāt par karjeras un prakses iespējām, uzņēmuma prasībām pret darbinieku un amata specifiku, kā arī citiem jautājumiem. Uzņēmumi bija sagatavojuši īpašus pārsteigumus interesentiem – atraktīvas aktivitātes, konkursus un saistošus testus.

Karjeras dienas laikā notika arī dažādiem karjeras aspektiem veltīti izzinoši semināri.

Uzņēmuma "Printful" izpilddirektors Dāvis Siksnāns seminārā "Kā būt produktīvam?" dalījās ar vērtīgiem padomiem un paša pārbaudītiem produktivitātes celšanas paņēmieniem, kas viņam palīdz sasniegt mērķus pēc iespējas efektīvāk gan darbā, gan ikdienā.

RTU Absolventu asociācija iepazīstināja ar mentoringa programmu. Sadarbībā ar RTU Dizaina fabriku un tajā dalībniekiem bija jāpaveic uzdevums – jārada prototips ierīcei, kura spēj nogādāt figūriņu no viena punkta uz citu, un pēc tam savs risinājums jāprezentē.

Semināru "Kā paspēt visu?" vadīja Toms Grēviņš, kurš, balstoties personīgajā pieredzē, pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar daudzu darba pienākumu un personiskās dzīves līdzsvarošanu.

"Cognizant Latvia" pārstāvja Aleksandra Radcenko seminārā "21 nākotnes darbs" lektors, kurš ir uzkrājis ievērojamu pieredzi IT jomā, dalījās sies pārdomās par to, kāds nākotnē būs darba tirgus. Tāpat viņš stāstīja, kā veidot karjeru, lai to veiksmīgi attīstītu arī nākotnē, jo bažas par darba vietu samazinājumu nākotnē nekad nav bijušas tik lielas kā pašlaik.