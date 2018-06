Atslēgvārdi vidusskolēni | eksāmeni | izlaidums | nākotnes plāni

Mācību gada beigas parasti skolēniem ir priecīgs notikums, taču 12.klašu skolēnu sajūtas ir dažādas. Kāds nostalģiski atskatās uz skolas gadiem, cits satraucas par vēl atlikušajiem eksāmeniem vai jau priecīgi plāno nākotni.

Portāls vērsās pie Liepājas vidusskolu 12.klašu skolniekiem, lai noskaidrotu viņu izjūtas un nākotnes plānus

Matemātikas eksāmens - klupšanas akmens

Vairāki no uzrunātajiem skolēniem atzina, ka šajā laikā bažas sagādājis jau vairākkārt apspriestais matemātikas eksāmens. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.a klases skolnieks Mārtiņš Otaņķis aizvadīto eksāmenu nesaista ar neko pozitīvu. "Tas bija liels klupšanas akmens, jo bija ļoti grūti."

Taču tajā pašā laikā puisis priecājas, ka beidzot pārbaudījumi ir galā, taču neslēpj, ka pārņem savādas sajūtas par to, ka vidusskolas laiks jau garām.

Arī 12.b klases skolniece Viktorija Osipenko ar bažām atminas matemātikas eksāmenu. "Aizpildīju testu, izrēķināju pirmos divus uzdevumus un... Viss... Ieslēdzās panika par to, ka neko nevaru izdarīt. Divas stundas sēdēju paralizēta un neko nevarēju aizpildīt." Gaidot rezultātus, meitene gatavojas trakākajam, arī tuviniekus jau brīdinājusi, ka šie varētu būt viņas sliktākie rezultāti.

Viktorijai gan eksāmeni vēl nav garām - drīz jākārto arī ķīmijas eksāmens. "Tas būs pats atbildīgākais. Pēc tādas matemātikas vajag vismaz normālu ķīmiju. Es atteicos no bioloģijas eksāmena un šobrīd šķiet, ka tā, iespējams, bijusi mana lielākā kļūda!" Šobrīd meitene ir satraukusies par gaidāmo, jo ir vairākas lietas, par ko bažīties. "Izlaidumam man ir kleita, kas man rada šaubas, un nekas cits nav gatavs!" Arī par nākotni viņa vēl tikai domā. "Kas to lai zina, ko darīšu tālāk? Es strādāšu, centīšos trenēties, iestāties. Iesniegšu dokumentus ķīmijas fakultātē, farmācijas fakultātē, sporta akadēmijā... Ja būs labi rezultāti, tad iestāšos Lāča sporta skolā. Vasarā meklēšu sevi, strādāšu un ne grama nemācīšos."

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolniece Anna Katrīna Šķubura šobrīd jūtas labi, jo beidzot pienākusi ilgi gaidītā vasara. "Man eksāmeni beidzās jau 25.maijā līdz ar matemātikas eksāmenu. Manuprāt, matemātikas eksāmens bija tiešām pārspīlēti grūts, jo es, kā parasts, vidējs rēķinātājs netiku galā ar lielu daļu uzdevumiem. Esmu sašutusi par to, kas tika no mums prasīts, un priecājos par to, ka man šī eksāmena rezultāti dzīvē lielas izmaiņas neraisīs. Kā būs tiem, kam vajadzēs šo eksāmenu, lai iekļūtu budžetā, nezinu."

Meitene šogad kārtojusi vien angļu valodas, latviešu valodas un matemātikas eksāmenus, jo pagājušajā gadā jau nokārtojusi bioloģijas eksāmenu. "Šobrīd priecājos par silto, saulaino laiku un cenšos nedomāt ne par eksāmenu rezultātiem, ne izlaidumu. Arī izlaidumu īpaši negaidu, jo tas nozīmētu manu pēdējo tikšanos ar klases biedriem vidusskolā."

Ne visiem skaidri nākotnes plāni

Anna Katrīna Šķubura izvēlējusies turpināt mācības Rīgā, jo uzskata, ka studiju iespējas tur ir plašākas un kvalitatīvākas. "Tālāk noteikti studēšu Rīgā, taču šobrīd nevaru izvēlēties starp trīs skolām. Kurā skolā studēšu, būs atkarīgs no tā, vai iekļūšu kādā budžeta grupā, vai nē. Neizslēdzu, ka pēc studijām atgriezīšos Liepājā, jo es mīlu šo pilsētu. Tas, protams, būs atkarīgs no darba iespējām.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.a klases skolniece Kristīna Timmermane gan aizvien cīnās ar satraukumu. "Protams, ir jūtams milzīgs atvieglojums, taču tajā pašā laikā pamazām arī rodas satraukums par to, ko darīšu tālāk, kur mācīšos, kur dzīvošu un strādāšu. Tāpat mazliet uztraucos arī par eksāmenu rezultātiem."

Meitene domā pamest Latviju, lai dotos studēt uz ārzemēm, taču viņa vēl nezina, ko vēlas apgūt. Arī nākotni viņa nesaista ar dzīvi Latvijā.

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 12.klases skolniecei Elzai Amandai Šuvājevai ir skaidrs, ko vēlas nākotnē darīt. "Plānoju studēt medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē, kā arī noteikti papildus nodarboties ar dažādām aktivitātēm. Manis izvēlētā studiju programma jāapgūst sešus gadus, taču ticu, ka pēc dažiem gadiem jau strādāšu kādā medicīnas iestādē.

Ģimnāzijas 12.a klases skolnieks Mariss Elberts vasaru nolēmis pavadīt atpūšoties. Puisis šobrīd jūtas lieliski, jo pārbaudījumi ir aizvadīti. Kaut arī viņš piekrīt, ka matemātikas eksāmens bijis visai sarežģīts, pārējos viņš uzskata par visai viegliem. "Taču tas nenozīmē, ka būs labi rezultāti," nosmej puisis.

Viņam ir skaidrs, ka septembrī uzsāks studiju gaitas, taču viņš tic, ka pēc pieciem gadiem profesionāli nodarbosies ar sportu.