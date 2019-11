"Vilciens" Karostas cietumā. Dziedātāja no Daugavpils video klipu savai dziesmai filmē arī Liepājā

Atslēgvārdi mūzika | karostas cietums | videoklips

Pirmizrādi piedzīvojis dziedātājas Olgas Palušinas video klips dziesmai "Vilciens", kuram ainas filmētas arī Karostas cietumā Liepājā.

Savā "Facebook" kontā Liepājas cietums raksta: "Esam lepni, ka Karostas cietums piesaista ne tikai tūristus, bet arī māksliniekus, fotogrāfus un šoreiz arī mūziķus." Kā portālam liepajniekiem.lv pastāstīja pati izpildītāja, filmēšana notikusi septembrī un ilgusi sešas stundas sākotnēji iedomāto divu stundu vietā. Filmēts ārpus cietuma darba laika.

"Mēs gribējām filmēt kaut kur cietumā. Un izvēlējāmies šo vietu, jo, mūsuprāt, Karostas cietums šobrīd ir viena no populārākajām tūrisma apskates vietām. Plus šeit sastapām ļoti atsaucīgus cilvēkus, kuri bija gatavi mums palīdzēt," atminas O.Palušina. Interesanti, ka pirms video klipa filmēšanas mūziķe Karostas cietumā pirms tam nekad nebija bijusi. "Jā, normāli cilvēki pirms tam atbrauktu un izpētītu, lai saprastu, vai derēs. Bet, nē, mēs atbraucām un uzreiz filmējām," ar smaidu atceras mūziķe no Daugavpils. Viņa izsaka īpašu pateicību liepājniekam, vēsturniekam Jurim Raķim par lielo iesaisti. "Viņš mums ļoti palīdzēja ar visu – kostīmiem, pastāstīja, kā jāuzvedas atbilstoši tam laikam."

Kopumā dziesmai video filmēts divas dienas, bez Karostas cietuma ainas uzņemtas arī Babītē, purvainā apvidū. O.Palušina pastāstīja, ka līdzīga veida video klips filmēts jau diezgan sen – pirms 10 gadiem. "Toreiz vēl mācījos skolā," viņa atminas, tāpēc šis uzskatāms par otro oficiālo mūzikas klipu kādai viņas kompozīcijai. "Es parasti dziedu viena ar ģitāru vai pie klavierēm savā istabiņā un to filmēju ar mobilo telefonu," pastāsta dziedātāja, un tapušais materiāls tiekot ievietots arī mūziķes profilā feisbukā.

Vaicāta, par ko ir dziesma "Vilciens", daugavpiliete teic: "Par mīlestību." Un bilst, ka pašai dziesmai principā nav saistības ar to, kas un kur nofilmēts. "Negribējām filmēt klišejas, gribējām video klipā ielikt kādu pavisam citu ideju."

Ikdienā Olga strādā par zobārsti Rīgā. Nupat arī izmēģinājusi spēkus "X Faktorā". Olga sevi raksturo kā bēdīgo muzikantu, kas raksta skumjas, pārdomu pilnas dziesmas.