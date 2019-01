Visniknākā sacensība – pašam ar sevi

Atslēgvārdi veloronis | ziemas peldēšana | beberliņi

Liepājā, aktīvās atpūtas parkā “Beberliņi” šodien visas dienas garumā sacentās ziemas peldētāji no vairākām Latvijas vietām, kā arī no Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas. Latvijas XV atklāto ziemas peldēšanas čempionātu rīkoja Liepājas kluba “VeloRonis”. Septītajās ziemas peldēšanas sacensībās Liepājā distanču peldējumos no 25 līdz 450 metriem ar laika kontroli startēja 223 dalībnieki, kā arī 27 jaunie roņi, kuri peldēja bez laika kontroles.

Būs atzīts tautas sporta veids

Valdīja šim ziemas tautas sportam ļoti piemēroti laika apstākļi – neliels sals un bezvējš, kas padarīja komfortablu došanos ūdenī, kura temperatūra nesasniedza par plus vienu grādu. Čempionātu atklāja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, kurš apsveica visus Latvijas un citu valstu aukstummīļus. Starptautiskās ziemas peldēšanas asociācijas valdes loceklis un Jelgavas roņu kluba vadītājs Aleksandrs Jakovļevs teica: “Mums, jelgavniekiem, ir liels prieks katru gadu braukt uz Liepāju, jo te notiek brīnišķīgs čempionāts, kas apvieno roņus no daudzām valstīm.”

Kluba “VeloRonis” vadītāja Inga Krivcova pavēstīja visiem klātesošajiem, ka pagājušajā gadā Latvijā tika nodibināta Ziemas peldēšanas asociācija: “Būsim oficiāls tautas sporta veids. Jo šobrīd peldam un sportojam savā vaļā. Apsveicu visus, kas šodien ieies ūdenī, jo jūs visi esat uzvarētāji – sevi pārspējuši.”

“Galvenais ir tā foršā sajūta. Kā gāja, tā gāja,” pēc pirmajiem startiem25 un 50 metru distancēs teica liepājnieks Ints Tirkovskis. Sacensība ar sevi ir tā visniknākā sacensība. Man liekas, šoreiz nebūs labāks rezultāts, kā iepriekš, jo ieskrēju pludiņos.” Sportists atzina, ka noteikti ir nākuši par labu peldēšanas treniņi baseinā, taču sacensībās tai īso distanču ātrumā esot grūti atcerēties, kā bija pareizi “tā rociņa jāliek”.

Viesis no Krievijas, Kaļiņingradas, Aleksejs Tsukanovs uzslavēja čempionāta rīkotājus par teicamu pasākuma organizāciju. Liepājā viņš bija pirmo reizi, pilsēta ļoti iepatikusies. “Mūs vieno viena un tā pati jūra,” teica sportists. Ar ziemas peldēšanu viņš nodarbojoties kopš 2015. gada. Kaļiņingradā ir roņu klubs, daudzi šosezon startējuši sacensībās Tallinā, taču uz Liepāju Aleksejs atbraucis viens un startēja visgarākajā – 450 metru distancē.

Lai nav jāiet pie ārsta

Organizatori bija parūpējušies par vērtīgām pārsteiguma balvām. Šī gada galveno balvu – sacensību atbalstītāja “Tallink” ceļojuma dāvanu karti – jūras ceļojumu uz Stokholmu ar aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa laimēja Anete Vilne no Krimuldas novada ziemas peldēšanas kluba “Raganas roņi”. Turklāt ar tūrisma inventāra veikala “Xsports” atbalstu pie jauna velosipēda tika Reinis Prēdelis. Velosipēds kopā ar veiksminieku devās no Liepājas uz Rīgu, ziemas peldēšanas klubu “Sorberts”, kas sācis darboties pagājušajā sezonā. Puisis nopeldēja 50 metru distanci un bija apmierināts ar rezultātu: “Bija tāds ātrums, kādu biju cerējis.”

No Saldus bija ieradies Rūdīšanās skolas vadītājs un treneris Māris Žunda, kurš startēja 100 metru distancē. Kāpēc vajag mīlēt aukstumu un ziemā peldēt? “Lai nebūtu jāpierakstās rindā pie ārsta, jāiet uz aptieku, jātērē laiks un līdzekļi,” atbildēja Māris. “Labāk uzreiz preventīvi ieguldīt laiku – ik nedēļu stundu vai divas, ar domu, ka ilgtermiņā būsi vinnētājs un labāk jutīsies. Ir jābūt motivācijai. Viss ir galvā. Arī vasarā nevar iet taustīt, kāds ir ūdens. Atbrauci peldēties, tad noģērbies un ej iekšā! Ziemā – tieši tāpat. Pirms trim gadiem es ziemas sezonā saslimu piecas reizes. Tad sāku skriet, pagājušajā gadā arī peldēt, šī man ir tikai otrā ziema. Pagājušajā ziemā man iesnas bija divas reizes pa vienai dienai. Nav tā, ka roņus nekas neņem, bet viss tas ir vieglāk.”

Godalgas gan mājiniekiem, gan viesiem

XIV Latvijas atklātā ziemas peldēšanas čempionāta 450 metru distancē starp visām vecuma grupām triumfēja viesis no Kaļiņingradas Aleksejs Tsukanovs ar laiku 7 minūtes 43 sekundes. 200 metrus starp visām vecuma grupām visātrāk nopeldēja jelgavnieks Mihails Petrišins, kura rezultāts bija 2 minūtes un 51 sekunde.

100 metru distancē uzvarēja rīdzinieks Pāvels Šišlovs ar laiku 1 minūte 7 sekundes, savukārt 50 metros labāko laiku uzrādīja liepājnieks Romāns Miloslavskis, triumfējot distancē 28,09 sekundēs, bet 25 metros jau otro gadu pēc kārtas dominē Baltkrievijas sportisti. Šoreiz uzvaras laurus plūca Dmitrijs Trusevičs no Minskas, pieveicot distanci rekordlaikā 17,04 sekundēs.

Dāmu konkurencē ziemas peldēšanas čempionāta 200 metru distancē, uzlabojot savu personīgo rezultātu, tāpat kā pērn uzvaras laurus plūca Agate Ādiņa no Grobiņas ar laiku 4 minūtes 48 sekundes. Arī 100 metru distancē, tāpat kā pagājušajā gadā, triumfēja Kristīne Rāte no Krimuldas novada ar laiku 1 minūte 42 sekundes. 50 metru distanci 32,85 sekundēs visātrāk nopeldēja Olga Šišlova no Rīgas, bet 25 metru distancē labāko laiku uzrādīja Diāna Timermane no Jelgavas, distanci pieveicot 19,75 sekundēs.

Komandu stafetēs četru dalībnieku grupai vienam pēc otra bija jāpieveic 25 metru distance. Šoreiz uzvaru mājās aizveda rīdzinieki no komandas „Swim4Style”, pieveicot distanci 55,91 sekundē.

Jaunākie sacensībās startējušie liepājnieki ar laika kontroli bija Toms Kristians Delveris un Laine Rozenšteina, savukārt labākie liepājnieki 50 metru distancē bija Romāns Miloslavskis un Randa Misāne. Laureāti saņēma dāvanu kartes 25 un 50 EUR vērtībā no tirdzniecības nama “Kurzeme”.