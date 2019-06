"Wiktorijā" notiks režisora Ari Golda filmu vakars

Atslēgvārdi wiktorija | filmu vakari

Sestdien, 29.jūnijā, pulksten 18 un 20 kultūras namā "Wiktorija" notiks divu augsti novērtētu un filmu festivālos godalgotu ASV režisora Ari Golda (Ari Gold) filmu seansi, klātesot pašam režisoram.

Filma "The Song of Sway Lake" ("Līganā ezera dziesma", 2018), ko izrādīs pulksten 18, ir plūkusi laurus divdesmit dažādos starptautiskos filmu festivālos un iekļauta vairāk nekā 100 filmu festivālu izlasē visā pasaulē. Augsti novērtēta arī otra Golda filma "Adventures of Power" ("Povera piedzīvojumi", 2008), ko "Wiktorijā" izrādīs nedaudz vēlāk – pulksten 20.

"The Song of Sway Lake" ir romantiska drāma par pagātnes burvību. Pēc tēva nāves jaunais džeza kolekcionārs Olijs Svejs uzrunā savu vienīgo, krievu izcelsmes draugu, lūdzot viņam palīdzību, lai nozagtu pirmo, oriģinālo mūzikas ieraksta izdevumu Otrā pasaules kara hitam "Sway Lake". Plāns izjūk, kad līdzdalībnieks iemīlas Olija aristokrātiskajā vecmāmiņā, kurai jaunais krievu vīrietis atgādina viņas jaunības dienas.

"Filma ir par vasaru uz ezera un krievu tautības viesi, kurš sava apmeklējuma laikā izmaina veselas ģimenes dzīvi. Stāsts ir par nostalģiju, veco mūziku un kultūru sadursmi. Pēc savas neilgās viesošanās Latvijā, uzskatu, ka filma tiešām tikpat labi varētu tikt uzņemta šeit – ņemot vērā Latvijas dabas dzeju un vispārējo vasaras noskaņu," tā par filmu stāsta pats režisors.

Filmā piedalās Latvijā labi zināmās filmas "Viens pats mājas" galvenā varoņa atveidotāja Makolija Kalkina brālis Rorijs Kalkins, kā arī ASV pazīstamais aktieris Roberts Šihans ("Umbrella Academy", "Misfits").

"Adventures of Power" ir episka komēdija par rokmūziku, mīlestību un „gaisa” bungām. Par to, kā radīt kaut ko no nekā. Par to kā soļot vienā ritmā ar savām bungām, pat ja tev tādu nav. Šī ir absurda filma par dvēseles iekšējo ritmu un izdzīvošanu. Ar dažu lielisku komēdiju zvaigžņu līdzdalību un pazīstamu rokgrupu – “Rush”, “Judas Priest” un citu – mūziku.

Dzelzs raktuvju strādnieks vārdā Povers ļoti mīl bungas, bet muzikālā talanta trūkuma dēļ viņš kļūst par savas pilsētas gaisa bungotāju. Kad ģimenes galva – tēvs – paziņo par streiku raktuvēs, Povers atklāj veselu pagrīdes gaisa bundzinieku kultūru, kas varētu būt atslēga, lai izmainītu pasauli un kļūtu par pasaules labāko gaisa bundzinieku. Povera ceļojums pāri Amerikai saved viņu aci pret aci ar viņa pilsētas lielāko ienaidnieku un ļauj viņam atklāt savas sirds iekšējo ritmu. Galvenajā lomā pats režisors Ari Golds, kā arī Maikls Makkīns, Džeina Linča u.c