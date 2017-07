“Beberliņu īrienā” uzvaru izcīna Aivis Tints un Gita Karlsone

Atslēgvārdi beberliņu īriens | izrāviens

Sestdien, 8. jūlijā, atpūtas vietā “Beberliņi” norisinājās tautas sporta sacensības “Beberliņu īriens”. Visātrāk sarežģīto distanci izdevās pieveikt Aivim Tintam un Gitai Karlsonei, portālu informēja Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.

“Beberliņu īriens” ir unikālas sacensības, kurās apvienoti skriešanas, peldēšanas un airēšanas elementi. Šogad tās norisinājās pirmo reizi, pulcējot vairāk kā 100 aktīvā dzīvesveida cienītājus. Pirmie uz starta devās bērni, savukārt pēc tam ar 30 sekunžu intervālu startēja “Beberliņu īriena” distances dalībnieki.

Pašiem mazākajiem drosminiekiem bija jāskrien pa ūdeni un kāpām, kā arī jāpeld guļot uz sērfošanas dēļu. Bērni pēc distances pievarēšanas bija noguruši, bet atzina, ka dalība sacensībās ir patikusi.

“Beberliņu īriena” distances dalībniekiem bija jāpeld, jāskrien gan pa kāpām, gan mežu, jāpeld ar peldēšanas dēlīti un guļot uz sērfošanas dēļa, kā arī jāairē uz SUP dēļiem. Visātrāk vīriešu konkurencē šo grūto distanci pieveica sacensību vēstnesis, Latvijas Olimpiskās vienības dalībnieks Aivis Tints, otro vietu ieņēma kanoe airētājs, Aivja komandas biedrs Gatis Pranks, savukārt uz trešā pjedestāla pakāpiena kāpa aktīvais skrējējs Edgars Porciks. Vistuvāk Liepājas sportistiem izdevās piekļūt Latvijas čempionam airēšanā ar SUP dēli – Arvim Iļjinam, kurš ierindojās 4. vietā.

Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Gita Karlsone no Saldus. Tikai pus minūti ilgāk trasē pavadīja liepājniece Irīna Štūla-Pankoka, savukārt trešo labāko rezultātu uzrādīja liepājniece Oksana Juvčenko, tikai par 10 sekundēm pārspējot ceturtās vietas ieguvēju Eviju Sleži.

Pirmās vietas ieguvējs un “Beberliņu īriena” vēstnesis Aivis Tints ir gandarīts par visiem, kas piedalījās un finišēja, secinot, ka distance bijusi ļoti grūta. “Nākamnedēļ mums, airētājiem, ir Eiropas čempionāts Bulgārijā. Šīs sacensības pierādīja, ka šobrīd esmu labākajā fiziskajā formā, tāpēc jūtos ļoti apmierināts ar startu. Esmu lepns par ikvienu dalībnieku, kurš bija drosmīgs un piedalījās, jo, lai gan šis ir distances ziņā īsākais sporta sērijas “Izrāviens” posms, manuprāt, arī grūtākais,” stāsta Aivis.

Arī otrās vietas ieguvējs Gatis Pranks atzīst, ka distance bijusi grūta. Taujāts par grūtāko trasē un sacensībām kopumā, Gatis teic: “Lai, cik tas neliktos dīvaini, man vislielākās grūtības sagādāja airēšana uz SUP dēļa, jo pirms tam to biju darījis tikai pāris reizes un likās, ka būs viegli, bet kļūdījos. Katrs distances elements prasīja piepūli un lielu spēku atdevi. Sacensības, manuprāt, izdevās lieliski, nebiju gaidījis tik augstu rezultātu, bet uz TOP 6 cerēju – izdevās! Nedaudz pietrūka siltāks laiks un saulīte, bet to jau nevar pasūtīt.”

Ikviens finišējušais dalībnieks ieguva piemiņas medaļas. Ar balvām no sporta sērijas “Izrāviens” atbalstītājiem tika apbalvoti 1.-6. vietu ieguvēji “Beberliņu īrienā” distancē vīriešu un sieviešu grupās. Viņi izcīnīja balvas no veikala “Sportland” un kafejnīcas “Darbnīca” dāvanu kartes, iespēju atpūsties Liepājas Olimpiskā centra baseinā un SPA, izbaudīt adrenalīnu un izmēģināt lāzertaga spēli “Blue Shock Race” kartingu hallē, kā arī izaicināt draugus uz boulinga spēli “Dzintara boulingā”. Visi pirmo vietu ieguvēji ieguva arī kafejnīcas “Darbnīca” kūkas. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma īpašās trofejas, ko darinājis tēlnieks Ģirts Burvis.

Šīs sacensības ir viens no sporta sērijas “Izrāviens” posmiem. Visi, kas pievarēja “Beberliņu īriena” distanci, saņems ieskaites punktus, kas palīdz cīņā par lielo “Izrāviens” 2017. gada sezonas kausu.

Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

Sporta sērijas “Izrāviens” turpmākie posmi:

· 4. augusts – “Liepājas stunda”;

· 19. augusts – “Liepājas velokross”;

· 16. septembris – “Karostas mezgls”.

Sacensības, kurās piedaloties varēs iegūt papildus punktus “Izrāviens” kopvērtējumam:

· 21. oktobris – “Karostas Stirnu buks”.