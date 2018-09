Atslēgvārdi piekrastes tīrrade | gruži | pludmale

Noguruši pēc ilgā gājiena, dzeltenos gružu maisus pa zemi vilkdami, bet ar laimīgu smaidu sejā pie Ziemeļu fortiem finišēja „Piekrastes Tīrrades” talkas aptuveni desmit dalībnieki. Viņi bija vieni no pirmajiem, kas gatavo dāvanu Latvijas simtgadē – tīru jūras piekrasti visā tās garumā. „Galvenais ir gandarījums par paveikto darbu,” teica talkotāji.

Zeķes, metāllūžņi un šļirces

Šodien bija „Piekrastes Tīrrades” pirmā diena, kurā, Latvijas Vides izglītības fonda mudināti, cilvēki devās uzkopt dižjūras krastu no Nidas līdz Ventspils novada robežai. Katrā piekrastes posmā, kuru arī Liepājā bija vairāki, bija savs koordinators, kas izdalīja maisus un cimdus, kā arī instruēja talciniekus. Atsevišķi bija jāliek plastmasas atkritumi, kā arī jābūt uzmanīgiem ar bīstamajiem atkritumiem, kas jāvāc utilizēšanai.

Starts vienam no posmiem bija pie Ziemeļu mola. Jau turpat, mola un kafejnīcas „Rietumkrasts” apkaimē, talkotāji pukodamies vāca milzīgu daudzumu izsmēķu, ko atpūtnieki nav uzskatījuši par nepieciešamu izmest tam speciāli paredzētās vietās. Piekrastes tīrradītāju maisos ātri krājās arī PET pudeles, plastmasas glāzes, stikla lauskas un dzērienu skārdenes. Kāpu zāle bija pilna ar konfekšu papīriņiem un platmasas maisiņu atliekām. Arī pārsteidzoši daudz metāla lūžņu mētājās pie jūras. Jau pēc viena noieta kilometra bija savākti vairāki desmiti kilogramu dažādu gružu. Interesantākie atradumi bija atpūtnieku aizmirsta sega, peldkostīms un zeķes. Diemžēl pie tuvajiem fortiem mētājās arī vairākas šļirces. Talkotāji uzgāja vietas, kur atpūtušies īsti Cūkmeni un pametuši aiz sevis veselām kaudzēm dzērienu pudeļu un skārdeņu. Ieraudzījuši talciniekus ar maisiem, no meža iznāca sēņotāji un izmantoja iespēju izmest savāktos gružus. „Ejam sēnēs, bet jālasa atkritumi,” viņi nopūtās, „vienmēr stiepjam maisus no meža laukā.”

Posmā līdz Ziemeļu fortiem smagi gružu maisi tika atstāti kopā četrās vietās, kur iespējams piebraukt ar automašīnu. Koordinātes tika nosūtītas Liepājas pilsētas pašvaldībai, lai visu, ko talcinieki savākuši, aizvāktu prom.

Kur peldamies, tur talkojam

Aija Līva un Anna Renāte Līva ar sunīti Pirīti teica, ka nākot talkot tur, kur peldas. „Dzīvojam Zaļajā birzē, un šī mums ir tuvākā pludmale. Man liekas, rudenī smiltis ir aprakušas netīrību. Kad nācām uz pludmali jūlijā, tā bija katastrofālā stāvoklī. Pavasarī gan jau būs atkal daudz gružu,” domā Aija. Anna Renāte secinājusi, ka šeit ir ļoti daudz izsmēķu: „„Mana jūra”, veicot monitoringu, vienmēr norāda, ka to ir visvairāk.” „Bet šeit nebija ausu puļķu, kas ir „Mana jūra” topā,” smējās Aija.

Liepājnieki Līga un Ainars Vītoliņi ar dēlu Mārci bija vieni no aktīvākajiem talkotājiem. Rosinātājs piedalīties bijis Mārcis. „Es pabeidzu Ezerkrasta sākumskolu, kas ir Ekoskola, tāpēc tā mani uzaicināja piedalīties talkā. Es gribēju iet un vēl es gribēju, lai ģimene atnāk. Grūti bija noiet tik lielu gabalu, bet pārējais bija forši, tīrīt bija viegli,” stāstīja zēns.

Karostas pludmali tīrīja arī visai tāli viesi – no Drustiem. Kristīne Āboliņa no Rīgas nesen pārcēlusies uz Kuldīgu. Gribējusi, lai ģimene brauc ciemos: „Zināju, ka būs šis pasākums, un viņus savervēju.” Ilze Ļuļēna, Pēteris Pabērzs un Egija Ļuļēna apskatīs arī Liepāju, jo nekad šeit nav bijuši. „Jūra visiem patīk, mēs visi uz to braucam,” viņi pamatoja savu dalību „Piekrastes Tīrradē”, lai gan paši dzīvo tālu no jūras.

Ja vari atnest, vari arī aiznest

Kopā ar visiem cītīgi strādāja arī Liepājas pilsētas pašvaldības Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece. Viņai bijis priekštats, ka būs vēl briesmīgāk. „Bet, protams, atkritumu ir daudz. Jāņem vērā, ka šī ir nomaļā pludmale, ko tik būtiski neapsaimnieko, tikai palaikam pieskata.” Uz jautājumu, ko mums visiem Liepājā darīt, lai šeit nebūtu tik piegružots, D. Liepniece atbild: „Tā ir katra cilvēka kultūra. Populārs ir kļuvis aicinājums – ja tu vari atnest, tad tu vari arī aiznest. To arī vajag vairāk popularizēt un aicināt cilvēkus katram pašam aiz sevis savākt. Regulāri tik lielā teritorijā pašvaldībai ir grūti uzkopt, tāpēc arī vairāk tiek pieskatītas vietas, kur ir daudz cilvēku. Mēs jau tagad arī jutām – kur ir mazāk cilvēku, tur arī atkritumu ir mazāk.”

Vides izglītības fonda pārstāvis, posma koordinators Daniels Trukšāns atzina, ka viens no iniciatīvas mērķiem ir satīrīt piekrasti, otrs – pievērst uzmanību jūras piesārņojošo atkritumu problemātikai: „Šogad akcija „Mana jūra” bija sesto reizi, un bija vissliktākie rezultāti – vidēji uz 100 metriem bija 247 atkritumu vienības. Tieši šeit, Karostā, bija sliktākais rādītājs - vairāk nekā 900 vienības. Pozitīvais - pašvaldības vairāk domā par apsaimniekošanu, tāpēc daudz mazāk ir lielgabarīta atkritumu.”

Daniels aicina cilvēkus iesaistīties šajā iniciatīvā: „Mēs joprojām aicinām cilvēkus pieteikties un palīdzēt, lai uzdāvinātu Latvijai simtgadē šo skaisto dāvanu. Visu septembri katru sestdienu ir iespējams pievienoties kādam posmam, tā mēs noiesim visu piekrasti.” Svarīgi ir saprast problēmu, redzēt, kas piekrastē mainās. Bet otrs uzdevums ir meklēt risinājumus - sadarboties ar pašvaldībām, kopīgi ar ministrijām meklēt risinājumus likumdošanā.