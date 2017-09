Karlsone, Siņicins un komanda “Ezīc – lepns putns (New edition)” triumfē “Karostas mezglā”

Atslēgvārdi karostas mezgls | beberliņi

Sestdien, 16. septembrī, tika aizvadīts sporta sērijas “Izrāviens” noslēdzošais posms – šķēršļu skrējiens “Karostas mezgls”. Starp visiem drosmīgajiem, kuri metās cīņā ar saviem spēkiem, dažādajiem šķēršļiem, uzdevumiem, kā arī konkurentiem, visātrāk distanci izdevās pieveikt Gitai Karlsonei, Kristam Siņicinam un komandai “Ezīc – lepns putns (New edition)”, portālam pastāstīja Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.

“Karostas mezgls” ir piedzīvojumu sacensības brīvā dabā. Trasi grūti pārvaramu un izaicinošu padarīja dažādi dabiski un mākslīgi radīti šķēršļi, kā arī interesanti uzdevumi.

Īpašs jaunums šogad bija “Bērnu skrējiens” piedzīvojumus alkstošajiem bērniem vecumā no 8 līdz 14 gadiem. Viņi savus spēkus pārbaudīja mazajā trasē, pievarot kāpas, ūdeni un dažādus šķēršļus. Bērni pēc distances veikšanas atzina, ka bijis aizraujoši. Visvairāk bērniem patika trases daļa, kas veda cauri ūdenim, savukārt visgrūtāk gājis ar smilšainajām kāpām.

“Individuālā skrējiena” un “Komandu cīņas” dalībniekiem bija sagatavota ~7 km gara trase, kas vijās cauri atpūtas vietai “Beberliņi” un tās piegulošajai teritorijai. Ceļā uz finišu tika pārbaudīta viņu veiklība, spēks un ātrums ar dažādu šķēršļu un uzdevumu palīdzību.

“Individuālajā skrējienā” vīriešu konkurencē vislabāk veicās Kristam Siņicinam no Liepājas, kurš distanci pieveica 45. minūtēs un 33.55 sekundēs. Otro vietu ieguva ventspilnieks Arno Šķipars, savukārt trešo liepājnieks Sergejs Juhno.

Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Gita Karlsone no Saldus ar laiku 53 minūtes un 14 sekundes. Viņai šis nebūt nav pirmais iegūtais kauss šajā sporta sērijas “Izrāviens” sezonā. Uz otro pjedestāla pakāpienu kāpa Monta Priedola no Pāvilostas novada, bet trešajā vietā ierindojās Ilze Meijere no Stopiņu novada.

No “Komandu cīņas” dalībniekiem šogad visātrāk “Karostas mezglu” atšķetināja komanda “Ezīc – lepns putns (New edition)”, kuras sastāvā startēja Agneta Balode, Dzintars Skrundenieks, Aivis Tints un šo sacensību vēstnesis Gatis Pranks. Viņi uzveica trasi 49 minūtēs 25.95 sekundēs. Otrajā vietā finišēja komanda “EI-EI” (Edgars Porciks, Irīna Štūla-Pankoka, Edgars Sprūds, Ingus Šķibelis), trešajā – komanda “PATRIA OCR team” (Madara Šastilovska, Edgars Dude, Ilgvars Dzedulis un Kaspars Kalnbērzs), kas mēroja ceļu no Vidzemes.

Dzintars Skrundenieks priecājas par izcīnīto uzvaru “Komandu cīņā”: “Revanšējāmies – pagājušajā gadā palikām trešie, bet šogad izdevās izcīnīt uzvaru. Cerības attaisnojās, mērķis tika sasniegts.” Dzintaram visgrūtākais licies purvs, kurš esot bijis jāizcīna. “Kopumā man sacensības ļoti patika. Bija konkurence un visu laiku bijām kustībā. Ļoti labi strādāja arī trases tiesneši, laicīgi uzsaucot, kas būs jādara, lai ātrāk un veiksmīgāk varētu veikt distanci,” atzina 1. vietu ieguvušās komandas dalībnieks.

Ikviens finišējušais dalībnieks ieguva piemiņas medaļas. Ar lieliskām balvām no sporta sērijas “Izrāviens” atbalstītājiem tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Individuālajā skrējienā”, kā arī trīs stiprākās komandas. Balvu fondā bija veikala “Sportland”, “Čili picas” un kafejnīcas “Darbnīca” dāvanu kartes, iespēja izbaudīt adrenalīnu un izmēģināt lāzertaga spēli “Blue Shock Race” kartingu hallē, atpūsties Liepājas Olimpiskā centra baseinā un SPA. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma īpašās trofejas, ko darinājis tēlnieks Ģirts Burvis, savukārt pirmo vietu ieguvēji tika arī pie naudas balvām.

Šīs sacensības ir sporta sērijas “Izrāviens” noslēdzošais pamatposms. Visi, kas pievarēja ~7 km garo distanci saņems ieskaites punktus, kas palīdz cīņā par “Izrāviens” 2017. gada sezonas kausiem. Pēdējās sacensības, kurās būs iespēja iegūt “Izrāviens” kopvērtējuma punktus ir “Karostas Stirnubuks”, kas norisināsies oktobrī.

Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.