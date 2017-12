Atslēgvārdi balle filmas liepāja kino kinoteātris cinamon

Dveins Džonsons, Džeks Bleks un Kevins Hārts piedzīvojumu komēdijā "Džumandži: Laipni lūgti džungļos" Cinamon Balle no 22. decembra!

Džumandži: Laipni lūgti džungļos

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Žanrs: Piedzīvojumu filma, komēdija, ģimenes filma, fantāzija

Četri vidusskolēni atrod vecu spēļu konsoli ar līdz šim neredzētu videospēli – džumandži. Viņi tūliņ pat tiek ierauti spēlē, kas norisinās džungļos, un iemiesojas pašu izraudzītajos avataros. Jaunieši apjauš, ka džumandži ir kas vairāk par spēli, tā ir cīņa par izdzīvošanu. Lai uzvarētu spēlē, viņiem jādodas bīstamākajā piedzīvojumā mūžā, jāatklāj Alana Periša pirms 20 gadiem atstātās pēdas un jāmaina priekšstats pašiem par sevi, pretējā gadījumā viņi paliks ieslēgti spēlē uz visiem laikiem...

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Kinoteātros no: 22.12.2017

Filmas garums: 1h 59 min