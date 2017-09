Manhetenas starptautiskais īsfilmu festivāls – Liepājā

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle

Palīdzi Latvijai uzvarēt Lielākajā Pasaules Īsfilmu Festivālā. Festivāla skates programma šogad ir it īpaša Latvijai, jo pirmo reizi festivāla vēsturē starp festivāla desmit filmām-finālistēm ir filma no Latvijas — režisora Pāvela Gumennikova īsfilma «Sarauj, Just!».

No 28. septembra līdz 8. oktobrim Latvijas kinoteātros norisināsies starptautiskais īsfilmu kinofestivāls ‘'Manhattan Short’’, kurš šogad atzīmē savu 20. gadu jubileju. Liepāja, k/t Balle tas notiks 29. septembris plkst. 19.00.

Liepājā Manhattan Short Film Festval 2017 viesosies arī Latvijas īsfilmas režisors Pāvels Gumennikovs ar aktieriem.

Latvijas filma "Sarauj, Just» (Just, go!, Movie: Just Go ) radās iedvesmojoties no neticami patiesa stāsta, par puisi ­– Justu, kas iemīlējies kaimiņu meitenē Ievā. Justa acu priekšā Ievai nozog somiņu. Justs ne mirkli nedomājot dzenas pakaļ zagļiem, lai atgūtu somiņu un iekarotu Ievas draudzību.

Festivāls ‘'Manhattan Short’’ ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un ir īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē - katrs skatītājs saņem anketu un balso par viņaprāt labāko īsfilmu un aktieri. Pasākums notiek vienas nedēļas ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā. 10 filmas no festivāla dažādu gadu programmām bija nominētas Oskara balvai.

2017. gada festivāla programma ir daudzveidīga: skatītājiem būs iespēja redzēt dažādu žanru filmas, sākot no komēdijas līdz šausmu filmām, no animācijas līdz drāmai.

Festivāla atlasē piedalījās 1615 īsfilmas no 75 valstīm un tikai 10 no tām tika izvēlētas «Mahnattan Short» programmai. Programmā ir iekļautas filmas no deviņām valstīm, tajā skaitā filmas no Sīrijas, Gruzijas un Latvijas.

Manhetenas starptautiskais īsfilmu festivāls pasaulē notiek jau 20 gadus. Šo gadu laikā 10 filmas tika nominētas Oskara balvai. 2015. gadā festivāla laureāte, Čīles režisora Gabriela OsorioVargasa filma “Lāča stāsts”, saņēma Oskaru. Manhattan Short ir lielākas skatītāju festivāls pasaulē, jo tieši skatītāji ir tie, kas nosaka uzvarētāju.

Nāc un nobalso arī tu!

Pasaules balsošanas rezultāti tiks publicēti festivāla mājas lapā www.ManhattanShort.com pēc festivāla beigām.

2017. gada festivāla programma:

Nenodari ļaunumu (Do no harm)

Režisore Rosanne Lianga, Jaunzelande.

Filmas ilgums 12:00

Aizmugurē (Behind)

Režisors Angels Gomess Hernandess, Spānija.

Filmas ilgums 15:00

Vieglprātīgā Bikla (Fickle Bickle)

Režisors Stīvens Vords, ASV.

Filmas ilgums 10:45

Cerība mirst pēdējā (Hope dies last)

Režisors Bens Praiss, Lielbritānija.

Filmas ilgums 7:43

Ideālā diena (Perfect Day)

Režisors Ignasio Redondo, Spānija

Filmas ilgums 10:45

Sarauj, Just! (Just, go!, Movie: Just Go )

Režisors Pāvels Gumennikovs, Latvija

Filmas ilgums 10:45

Mare Nostrum/Mūsu jūra (Mare Nostrum)

Režisori Rana Kazkaza un Anass Halafs, Sīrija

Filmas ilgums 13:00

Viola, Franka (Viola, Franca)

Režisore Marta Savina, Itālija

Filmas ilgums 15:00

Īsumā (In a Nutshell)

Režisors Fabio Frīdlijs, Šveice

Filmas ilgums 5:00

8 minūtes (8 minutes)

Režisors Gega Hmaladze, Gruzija

Filmas ilgums 12:40

Festivāla treileris: https://www.youtube.com/watch?v=ukSNqDGADFw

Programmas garums: 2 stundas

Pasākuma valoda: filmas tiek demonstrētas oriģinālvalodās ar latviešu un krievu subtitriem.



Vairāk par seansiem:

https://kinoballe.lv/film/manhattan-short/