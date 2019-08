Nāc uz Kventina Tarantīno jauno filmu "Reiz Holivudā"

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle, cinamon, liepaja, kinoteātris, filmas

Kventins Tarantīno atgriežas ar savu 9. filmu "Reiz Holivudā" (Once Upon a Time... in Hollywood), kas ir veltījums Holivudas zelta laikmeta izskaņai.

Jau no 14. augusta kinoteātrī BALLE aicinām noskatīties filmu "Reiz Holivudā".

Reiz Holivudā

Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

Līdz 16 g.v. - neiesakām

Žanrs: Komēdija, drāma

"Reiz Holivudā" – režisora Kventina Tarantino 9. filma, veltījums Holivudas zelta laikmeta izskaņai. Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos. Bijusī televīzijas vesternu zvaigzne Riks Daltons un viņa ilggadējais triku dublieris Klifs Būts cenšas izsisties strauji mainīgajā Holivudas kino industrijā.

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Kinoteātros no: 16.08.2019

Filmas garums: 2h 41 min

Režisors: Quentin Tarantino Lomās: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell, James Marsden