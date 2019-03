Pūķis ir klāt! Kinoteātrī BALLE no 8. marta

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle, cinamon, liepaja, kinoteātris, filmas

Pēc pirmspirmizrādes 2. un 3. martā, pūķis ir atgriezies. Draudzības stāsta episkais noslēgums filmā “Kā pieradināt pūķi 3” kinoteātrī BALLE no 8. marta. Draugi uz mūžu!

Kā pieradināt pūķi 3

How to Train Your Dragon 3(2019)

Žanrs: Piedzīvojumu filma, animācija, ģimenes filma

Hikaps ir kļuvis par galveno Berkā, un kopā ar Astrīdu un citiem ciemā ir izveidojis pūķiem ļoti draudzīgu vidi. Negaidīti pie apvāršņa parādās spožā Gaismas Fūrija, pilnībā apburot Nezobu un uzvēdījot pūķa dzīvē jaunas, romantiskas vēsmas. Taču turpat aiz stūra visam vinkingu ciemam uzglūn jauns ienaidnieks. Hikapam un Nezobam būs jādodas tāltālā ceļā, lai visiem pūķiem uzmeklētu jaunu un drošu mājvietu. Tā ir vieta, par kuru klīst leģendas, un to mēdz dēvēt par slēpto pasauli. Viņi ir gatavi doties līdz pat zemes malai, lai aizsargātu visu, kas viņiem dārgs.

Stāsts, kas 2010. gadā uz lielā ekrāna aizsākās kā neticamākā draudzība starp vikingu zēnu un bezbailīgo pūķi Nezobu, godātu arī par Tumseju Fūriju, gadu gaitā ir pāraudzis vienā no aizraujošākajām studijas DreamWorks Animation (studija, kurā tapušas arī filmas "Šreks", "Madagaskara" un "Kung Fu Panda") filmu sērijām, un "How To Train Your Dragon 3" būs episks šī stāsta noslēgums. Draugi uz mūžu!

Filma dublēta latviešu un krievu valodā. Seansi 2D un 3D formātā.

Kinoteātros no: 08.03.2019

Filmas garums: 1h 45 min

Režisors: Dean DeBlois

Lomās: Cate Blanchett, Kristen Wiig, Gerard Butler

CINAMON BALLE biļetes šeit: cinamonkino.com