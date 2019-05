Raķešu vīrs gandrīz jau klāt!

Atslēgvārdi kino | kino balle | kinoteātris balle | balle, cinamon, liepaja, kinoteātris, filmas

24. maijā, 19:00, aicinām Tevi uz īpašo fanu seansu muzikālajai biogrāfijai Rocketman, kuras pamatā ir kolorītā mūziķa sera Eltona Džona dzīvesstāsts!

Jums būs iespēja vieniem no pirmajiem noskatīties šo filmu, kā arī izbaudīt gardas uzkodas un atspirdzinošus dzērienus no mūsu draugiem Pophouse.lv un Coca-Cola!

Rocketman

Rocketman (2019)

Žanrs: Drāma, biogrāfija, fantāzija

Līdz 16 g.v. - neiesakām

"Rocketman" ir episka muzikālā fantāzija, ko iedvesmojis sera Eltona Džona fenomenālais dzīves stāsts. Filma atklāj to, kā talantīgais, bet kautrīgais Redžinalds Dvaits kļuva par vienu no ikoniskākajām popkultūras zvaigznēm visā pasaulē. Filma nojauc robežas starp radošas personības sapņiem un realitāti - tas ir stāsts par unikāla cilvēka dzīvi uz skatuves un ārpus tās, stāsts par izraušanos no ikdienišķā, zaudējumiem, cīņām un uzvarām.

“Rocketman” – tas ir elpu aizraujošs ceļojums popmūzikas vēsturē ar slavenākajām Eltona Džona dziesmām aktiera Terona Edžertona meistarīgajā izpildījumā.

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Kinoteātros no: 04.06.2019 Filmas garums: 2h 01 min

Režisors: Dexter Fletcher Lomās: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell

CINAMON BALLE biļetes šeit: cinamonkino.com