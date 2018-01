YES DAY kinoteātrī Cinamon Balle jau 24. janvārī!

Atslēgvārdi balle filmas liepāja kino kinoteātris cinamon

Vai vēlies redzēt jaunākās filmas par īpaši izdevīgām cenām? YES, YES, YES!

24. janvārī Cinamon Balle kinobiļešu cenas sākot no 2,00 eur!

Izvēlies savu Yes Day filmu:

Kukaiņu slepenā dzīve

Koko noslēpums

Nameja gredzens

Džumandži: Laipni lūgti džungļos 3D un 2D



Virzība augšup

Cilvēks vilcienā

Astrāls: Pēdējā atslēga

Biļetes: cinamonkino.com