YES DAY kinoteātrī CINAMON BALLE jau 5. martā

Vai vēlies redzēt jaunākās filmas par īpaši izdevīgām cenām? YES, YES, YES!

Šoreiz otrdienā, 5. martā CINAMON BALLE Yes Day! Kino biļešu cenas sākot no 2,00 eur!

Izvēlies savu Yes Day filmu:

Klases salidojums

Lote un pazudušie pūķi

Blakus

LEGO filma 2

Alita: Kaujas eņģelis

Ralfs izposta internetu

Daudz laimes nāves dienā 2

CINAMON BALLE biļetes šeit: cinamonkino.com