YES DAY kinoteātrī Cinamon Liepaja Balle jau 29. augustā

Vai vēlies redzēt jaunākās filmas par īpaši izdevīgām cenām? YES, YES, YES!

29. augustā Cinamon Balle kinobiļešu cenas sākot no 2,00 eur!

Izvēlies savu Yes Day filmu:

Megalodons

Mamma Mia! Mēs atkal esam klāt

Neiespējamā misija: Sekas

Tumšajā gaitenī

Villijs

Lieliskie 2

Viesnīca "Transilvānija 3": Mošķu brīvdienas