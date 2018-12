Aisparīt exāmens, izkatās, ka uzrakstīšu labi

Atslēgvārdi tehnoloģijas | valoda | valodniecība | jaunieši

Tauta ir vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība, kuru vieno dažādi raksturīgie kritēriji, to skaitā arī valoda. Latviešu valoda ir viens no būtiskākajiem aspektiem mūsu nelielās tautas saglabāšanā, taču arī tā nenoliedzami mainās līdzi šodienas straujajam laika ritam. Jautājums ir tikai par to, vai mūsu valoda mainās uz labo pusi vai tomēr tās vērtība zūd. Svarīgākais – kāda ir valodas vērtība un kā to prot lietot jaunā paaudze?

