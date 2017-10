Atkal par pasaules mainīšanu

Atslēgvārdi atkritumi | seminārs | atkritumu apsaimniekošana

Vidējais latvietis savā ikdienā patlaban patērējot gandrīz divreiz vairāk resursu, nekā tas bija 1996. gadā. Tas bija viens no konstatējumiem, kas izskanēja pagājušonedēļ Liepājā notikušajā atkritumu apsaimniekošanas nozares seminārā "Atkritumu apsaimniekošana šodien un rīt". Vai nu tas uz plaši izmantoto kokmateriālu rēķina no mūsu it kā ļoti mežainajiem apvidiem, vai arī tam ir kādi citi iemesli, bet man mulsinošs likās vēl viens fakts – ka Latvijā uz vienu iedzīvotāju tiek patērēts pusotras reizes vairāk resursu nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas attiecīgi nozīmē, ka mēs ne tikai daudz tērējam un patērējam, bet arī ražojam.

