Atslēgvārdi lielais dzintars

Ielūkojoties Liepājas notikumu kalendārā, nepārprotami redzams, ka kultūras, izklaides un sporta pasākumu pilsētā ir daudz. Uz lielu daļu no tiem ir jāiegādājas biļetes. Un nereti dzirdams viedoklis – cena ir pārāk dārga, es to nevaru atļauties. Ja uz pasākumu vēlas doties ģimene, tad jāšķiras no krietnas summiņas. Tomēr uz lielu daļu no koncertiem, izrādēm, sporta klubu spēlēm ir pieejamas dažādas atlaides.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 9. oktobra numurā.