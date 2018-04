Atslēgvārdi atpūtas vietas | pētījums | atputa

Liepājā darba nedēļā smagi strādā, bet brīvdienās dodas izballēties uz Nīcu, Pāvilostu vai Rucavu. Savukārt Aizputē, Priekulē un Vaiņodē ļaudis tā pa vidam – darbdienās pastrādā un nedēļas nogalē turpat arī mēreni atpūšas. Grobiņā cilvēki ir gana aktīvi visas nedēļas garumā. To parāda Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes un "Latvijas Mobilā telefona" (LMT) divu gadu garumā veiktais pētījums, kurā izmantoti dati no mobilo sakaru torņiem par zvanu un īsziņu daudzumu un analizētas to attiecības darbdienās un brīvdienās.

