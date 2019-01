Bara instinkts un "Breksits"

Atslēgvārdi brexit | balsošana | referendums | Lielbritānija

2016. gada 23. jūnijs, kad vēl dzīvoju un strādāju Lielbritānijas otrajā lielākajā pilsētā Birmingemā, ir viena no spilgtāk atmiņā palikušajām dienām manos astoņos Apvienotajā Karalistē pavadītajos gados – notika referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Naktī, balsu skaitīšanas laikā, atrados darbā un bija interesanti pavērot angļu un citu valstu pilsoņu reakciju, kad radio ik pa laikam paziņoja rezultātus no reģioniem, kur balsis bija saskaitītas. Līdz pat pēdējam brīdim nebija skaidrs, uz kuru pusi tad nosvērsies svaru kausi, bet, kad rīta pusē tika paziņots, ka angļu tauta lēmusi par Lielbritānijas izstāšanos no ES, sākās asas diskusijas.

