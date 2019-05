Atslēgvārdi cilvēks nedēļas centrā

Pagājušās nedēļas nogalē tika svinēti Ģimenes svētki, kuros sumināja audžuģimenes un aizbildņus. Liepājas dome pasniedza piecus pateicības rakstus ģimenēm, kas pašaizliedzīgi strādā to bērnu labā, kuriem dzīvē nav paveicies ar dzīves apstākļiem. Tam, ka darbs ir grūts un emocionāli smags, piekrīt audžumamma INGA VĒVERE – viņas mājā īsāku vai ilgāku laika posmu dzīvojuši septiņi audžubērni. "Nepietiek ar to, ka cilvēkam ir pieredze, audzinot savus bērnus, mazbērnus, māsas bērnus, – tie ir bērni, kas jau kā siltumnīcas stādiņi mīlestībā uzauguši. Viņi nav pārcietuši to, ko tas bērns, kas vairākkārt izņemts no ģimenes, kas piedzīvojis fizisku un psiholoģisku vardarbību," sieviete stāsta.

