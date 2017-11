Cik svarīgs ir laiks?

Atslēgvārdi laiks | kavēšanās | steigties

Laiks mums visiem ir viens, bet katrs to tērējam pēc savas patikas. Laiks iet, un cilvēka spēkos nav to novērst. Dažs vienmēr kavē, cits steidzas, bet kādam ir gluži vienalga, kas notiek ar viņa dzīves laiku. Tāpat jau tā ritējumu nevar apturēt! Vai protat izmantot savu laiku? Lūk, iespēja to pārbaudīt, izvēloties kādu no atbilžu variantiem!

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 28. novembra numurā.