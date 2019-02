Cilvēki grib, lai ar viņiem aprunājas

Gita Ziemele no Aizputes novada Cīravas pasta nodaļas ir nominēta kā labākā Kurzemē konkursā „Mans pastnieks 2018”. “Tā ir Gitas patiesā būtība – profesionāla pieeja darbam, kas apvienojumā ar pozitīvām personīgajām īpašībām, cilvēkos rada vēlmi iegriezties Cīravas pasta nodaļā vēl un vēl. Turklāt, lai arī šī ir lauku pasta nodaļa, te var izdarīt visu to pašu, ko jebkurā citā nodaļā. Gita to visu pārzina, viņa tura īkšķi uz pulsa,” ar uzvarētāju palepojas arī Kurzemes reģiona vadītājas vietniece Solvita Valtere.