Atslēgvārdi Agita Legzdiņa | zobārstniecība | cilvēks nedēļas centrā

"Šī dakterīte ir viena no mīļākajām, kādu zinu. Ja kāds vispār ar niķīgu bērnu var tikt galā, tad tā ir viņa. Ļoti cilvēciska. Nedomā par sevi, vispirms par visiem citiem. Viņa nereti strādā daudz vairāk par savu slodzi, līdz ar to nodara sev pāri. Labākajā gadījumā paņem pusstundas pauzīti, lai paēstu. Gribētos, lai vairāk sevi pasaudzē," atzinīgus vārdus par zobārsti Agitu Legzdiņu saka Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas vadītāja Daina Cērpa. Problēma ar nepietiekamo valsts apmaksāto bērnu zobārstu skaitu Liepājā ir sena un joprojām neatrisināta, šonedēļ ar piketu tai pievērst uzmanību centās arī daži desmiti liepājnieku, tāpēc mūsu "Cilvēks nedēļas centrā" ir viena no zobārstēm, kas apkalpo tieši mazos pacientus.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikuma "Piektdiena Klāt!" 13.decembra numurā.