Dekoratīvo dūmu eksāmens

Atslēgvārdi lielais dzintars | drošība

Tās bija tikai desmit apjukuma minūtes. Trauksme pārtrauca trešo dziesmu, skaļrunī runājošas balss mudināti, izgājām no "Lielā dzintara" zāles, vieni devās ārā, citi mīņājās pie garderobes. Drīz ārkārtas situācija tika atcelta un ļaudis aicināja atgriezties zālē. Koncerts atsākās tā, it kā nekas nebūtu noticis, – ar to pašu dziesmu. Labs, kas labi beidzas, tomēr šajā vakarā piedzīvotais gan apmeklētājiem, gan koncertzāles darbiniekiem liek pārdomāt – vai masu pasākumos varam justies droši.

