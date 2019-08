Festivāls, kur visi ir savējie

Limbažniece Laura Krūmiņa (no kreisās) un kandavnieks Armands Agapovs festivālu "Summer Sound" apmeklēja pirmo reizi. Savukārt Beāte Putilovska, kura pēdējos sešus gadus dzīvo Anglijā, Liepājā vērienīgo mūzikas sarīkojumu baudīja jau ceturto reizi. "Kāpēc braucu? Foršās atmosfēras dēļ! Jūra, cilvēki... Nav ar ko salīdzināt," cildināja jauniete, un, lai raisītu īpašu ballīšu sajūtu, ikreiz tiekot piedomāts par vizuālo tēlu. "Daudzi to nedara, bet tas piesaista uzmanību. Jo oriģinālāk, jo labāk!" Jaunieši tuvāk sapazinušies telšu pilsētiņā, ko uzskata par vienu no festivāla "odziņām". "Nekad neesmu domājusi par apmešanos kaut kur citur. Te visi ir ļoti draudzīgi. Runās ar tevi, aizdos, ja ko vajadzēs," sapratusi Beāte.