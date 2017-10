Ieteikumi oktobrim

Atslēgvārdi brīvbrīdis

"Brīvbrīdis" saviem lasītājiem ik mēnesi piedāvā vairākus ieteikumus, kuru izmantošana ir tikai katra paša ziņā. Atgādināsim par vienkāršām lietām, kas dzīvi var darīt interesantāku un aizraujošāku.

Pārskati mājas aptieciņu! Katram no mums mājās ir sava personīgā vai ģimenei kopīgā aptieciņa. Parasti kādreiz iegādātie medikamenti stāv kādā kastītē. Ja kādu laiku aptieciņa nav lietota, ir vērts veltīt laiku, lai apskatītos, kas tajā glabājas. Vai medikamenti vēl ir vajadzīgi? Vai tiem jau nav beidzies lietošanas termiņš? Varbūt nenāktu par ļaunu nopirkt marles saiti, leikoplastu vai sinepju plāksterus?

Pastaiga pa rajonu. Ļoti daudziem ikdiena ir ļoti paredzama: darbs, mājas, bērni uz dārziņu, skolu, pulciņiem... Katru dienu vieni un tie paši maršruti, tie paši cilvēki. Dzīve šķiet iesaiņota kā kastītē. Lai no šīs sajūtas atbrīvotos, kādā no brīvdienām vai nu viens, vai kopā ar bērniem, ar ģimeni dodies pastaigā pa to pilsētas rajonu, kurā dzīvo. Ejiet pa ielām, iegriezieties pagalmos, kur tas iespējams, izpētiet nomaļākās vietas. Piedzīvojumi un jauni atklājumi slēpjas tepat tuvumā!

Kur pazūd nauda? Šis sauklis ir populārs un aicina pievērst uzmanību saviem tēriņiem. Patiesība vienkārša – tērēt var tikai tad, kad nauda ir kabatā vai maciņā. Vai tad var iztērēt to, kā nav? Viens no aspektiem, kādēļ cilvēki mēdz lieki tērēt savu naudu, ir garlaicība. Cik nav tādu, kas dodas pastaigā pa lielveikaliem, kad ir skumji un nekā cita nav ko darīt?

