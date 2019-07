Kad jātaisa remonts

Atslēgvārdi remonts | remontdarbi | attiecības

Vai tagad, vasarā, staigājot pa celtniecības materiālu veikaliem un palūkojoties apkārt, jums nav bijusi sajūta, ka visa Liepāja taisa remontu? It sevišķi piektdienu pēcpusdienās, sestdienās, arī svētdienās cilvēku tur kā biezs. Vienu daļu no apmeklētājiem veido meistari. Dažāda gadagājuma, ģērbti ar krāsu vai kādiem citiem nenosakāmas izcelsmes materiāliem nosmērētās drēbēs, sastrādātām rokām. Vēl viena liela daļa ir to, kuri gatavojas vai jau iesākuši remontu savā dzīvoklī, mājā, vasarnīcā vai ceļ māju, šķūni, pielabo vasaras māju u.c. Tā kā lielajos celtniecības materiālu veikalos netrūkst gandrīz nekā, izvēlēties, ko tieši pirkt, nav viegli, it sevišķi, ja esi nolēmis remontu uztaisīt pats saviem spēkiem.

