Kāpēc viņi tā dara?

Šoruden Pārtikas un veterinārais dienests publicēja informāciju par to, kā tas pārbaudījis, cik līdzīgi vai atšķirīgi ir pārtikas produkti, kas iegādāti Latvijā un ārpus tās. Arī "Kurzemes Vārds" rakstīja, ka tādas pārbaudes būs, jo nupat arī Eiropas Savienības vadībā bija izskanējis, ka ir zināmas raizes par to, ka dažādiem tirgiem tiek ražotas dažādas preces. Ļoti vienkāršojot, uz rietumiem no iedomātas Eiropas viduslīnijas tiek pārdotas labākā, bet uz austrumiem – sliktākā kvalitātē ražotas ēdamas un neēdamas mantas.

