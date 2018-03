Košas gammas pēcgarša

Atslēgvārdi ritvars embrekts | cilvēks nedēļas centrā | lielkoncerts | liepāja izaicina

"Liepāja mani iedvesmo," atzīst liepājnieks Ritvars Embrekts, viens no vērienīgā lielkoncerta "Liepāja izAicina" rīkotājkomandas, atbildīgais par tā vizuālo pusi. Lielkoncerts bija viens no pēdējā laika spilgtākiem un atmiņā paliekošiem notikumiem, par kuru to apmeklējušie sacīja sajūsmas pilnus vārdus gan cits citam, gan sociālajos tīklos. Arī Ritvars un citi no rīkotājiem un dalībniekiem saņēmuši un vēl aizvien saņem komplimentus par paveikto.

