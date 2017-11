Latvijai svarīgais novembris Liepājā

Liepājas kartē šī nocietinājuma daļa nosaukta par luneti, J. Raķis to sauc par reduti. Brīvības cīņu laikos to sauca par Ziemeļu fortu. No tā bija brīvs skats uz aizsalušo Tosmares ezeru, pār kuru 14. novembrī pret liepājniekiem nāca bermontieši. Viņiem izdevās pilsētas aizstāvjus izsist no pozīcijām. Atkāpušos karavīru cīņassparu uzmundrināja Karostas strādnieks Jēkabs Klaviers, kurš cīnītāju grupiņu veda no jauna uzbrukumā fortam, un tas tika atgūts visu latviešu vienību kopīgā triecienā.