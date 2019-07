"Liepājas vasara" – jo krāsaināk, jo labāk

"Lielākās auditorijas, miljoniem pārdoto ierakstu un fanu pūļi visā pasaulē – tas viss apliecina, ka šie mūziķi bija nozīmīgi kultūras vēstures elementi. Viņu dziesmas kļuva par katra mūzikas mīļotāja dzīves sastāvdaļu, un to dziesmu tekstus no galvas vēl joprojām dzied tūkstošiem cilvēku. Nav pārsteigums, ka mūzikas kritiķi šaubās, vai pasaule maz kādreiz vēl piedzīvos tāda līmeņa māksliniekus," par koncertā iekļautajām leģendāro grupu dziesmām saka Gintars Rinkevičs. Roka balādes dzied (no kreisās) Jeronims Miļus un Daumants Kalniņš.